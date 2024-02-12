جماهير غفيرة تشارك في الاحتفال الرسمي بنجوم النشامى في استاد عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) امتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري غفير، قبيل بدء الاحتفال الاستقبال الرسمي لنجوم المنتخب الوطني الذي يقيمه اتحاد كرة القدم تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شارك في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
وكان نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين، استقبل في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، لدى وصولها أرض الوطن بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.--(بترا)
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