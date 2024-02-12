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مؤتمر صحفي للجنة المؤقتة لاتحاد السلة اليوم

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقام اليوم عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، مؤتمرا صحفيا خاصا لاتحاد كرة السلة، في مقر شركة كيا تاون - البيادر.
وسيتطرق المؤتمر الصحفي، لروزنامة المنتخبات الوطنية والنشاطات السلوية في العام الحالي، كما سيتيح الفرصة للالتقاء بالأعضاء الجدد في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللعبة.
وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، قد قررت في وقت سابق، إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
ويضم مجلس إدارة اللجنة المؤقتة الجديد برئاسة عليان، كلا من نبيل أبو عطا وأحمد تيجاني وبديع يعيش ودينا هلسة ونديم كيالي وفارس حجازي وزين ملحس وإياد زوايدة.
وستقود اللجنة المؤقتة الاتحاد، حتى موعد الانتخابات المقبلة بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني، في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي تقام بالفترة من 15 إلى 18 الشهر الحالي، بمشاركة 6 منتخبات عربية، تأهبا لخوض الاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
وتشارك منتخبات، قطر "البلد المنظم" ومصر وسورية والبحرين والسعودية، إلى جانب المنتخب الوطني الأول في البطولة الدولية، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات السعودية وسورية وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين ومصر والأردن.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ليتم ترتيب المنتخبات بحسب نتائجها، وفي الدور الثاني يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالت المجموعة الثانية لتحديد المركزين 5 و6 ويلعب وصيفا المجموعتين لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتنافس متصدرا المجموعتين على اللقب.
وسيكون الدور الثاني موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض – بناء على رغبة الفرق كافة - وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره السوري أو القطري، فيما ستكون خيارات المنتخب البحريني محصورة بمواجهة المنتخبين السعودي والقطري.
وتشكل البطولة الدولية الودية محطة تحضيرية مهمة للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره عن المجموعة الرابعة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

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