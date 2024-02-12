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الزريقي: مهمة تدريب فريق السلط فيها الكثير من التحدي

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أكد المدير الفني الجديد لفريق السلط لكرة القدم عمار الزريقي، اعتزازه بالقيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى عراقة وتاريخ النادي الذي يرتبط بالقيمة الروحانية للمدينة، متمنيا أن يحالفه التوفيق في قيادة "الرهيب"، رغم الأمواج المتلاطمة خلال المرحلة الحاسمة من المنافسات المحلية في الفترة المقبلة.
وبين الزريقي في أول تصريح صحفي له بعد استلامه المهمة الرسمية مع السلط، أنه متحمس لخوض التجربة الفنية الجديدة مع "الرهيب" الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدا ثقته بهم للوصول للأهداف المرسومة في ظل تعاون الإدارة برئاسة خالد عربيات".
وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "المهمة ليست بالسهلة ولا الصعبة وفيها الكثير من التحدي والطموح، وطموحنا الوصول بالفريق لبر الأمان في منافسات دوري المحترفين، وإحراز مركز يليق بسمعة النادي رغم الظروف المالية الصعبة التي مر فيها الفريق خلال المواسم الماضية، والطموح كبير في بطولة كأس الأردن بالوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب ان شاء الله".
وتطرق الزريقي إلى التحديات التي تواجه الجهاز الفني قائلا: أبرز التحديات تكمن في حجوزات الملاعب وتوقيتها والظروف المادية الصعبة التي تواجه جميع الأندية الأردنية في الموسم الحالي".
وأردف:" بالنسبة للاعبين يوجد عناصر تتمتع بمستويات فنية عالية، لكن الفريق يحتاج تعزيزا في مركز معين وسوف يتم حل المشكلة بالتعاون مع إدارة النادي خلال فترة القيد المقبلة".
وتعاقد نادي السلط قبل أيام مع المحترف المصري أحمد شمس الدين، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق أن لعب شمس الدين قبل موسمين مع السلط، قادما من فريق جبلة السوري، بحثا عن زيادة القوة الهجومية للفريق.
ويملك الزريقي سيرة ذاتية جيدة في التدريب، حيث سبق وأن عمل مدربا في عدة أندية عربية ومحلية، ومنها مدرب عام لفريق الفيصلي مع المدير الفني محمود الحديد ومدرب في نادي الحسين، ودرب فريق النادي العربي الموسم الماضي كما استلم خلال السنوات الماضية تدريب فريق ظفار العماني وحقق معه نتائج طيبة.
وكانت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات، تعاقدت مع الزريقي خلفا للمدير الفني السابق السوري عماد خانكان الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلب المدرب السوري الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر.
ويضم الجهاز الفني الجديد إضافة للزريقي، المدرب التونسي محمد العياري، المدرب فرحان العمري، ومدرب الحراس أنيس شفيق الذي استمر في عمله.
ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط هذا الموسم، وبدأ الفريق بطولة الدرع مع عدنان عوض الذي تم فسخ عقده، بسبب نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع، فلم يحصل إلا على نقطة واحدة في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا، وتم التعاقد مع خانكان في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وشهد أداء فريق السلط في مرحلة الذهاب لبطولة الدوري تحسنا ملحوظا، حيث احتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها خلال 11 مباراة، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر 7 مرات، قبل إنهاء عقده والتعاقد مع الزريقي.
وترنو جماهير السلط لعودة مميزة وقوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في المستوى الفني والنتائج، بسبب الظروف المالية التي تضرب النادي، نظرا للمستحقات المترتبة عليه للاعبين والأجهزة الفنية بالموسم الحالي، إضافة إلى مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية من خلال الشكاوى، ولم يدخل صندوق النادي خلال الموسم الحالي أي مبلغ من مستحقاته لدى اتحاد الكرة، حيث ذهبت لصالح شكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية.
ويأمل لاعبو السلط أن يساهم الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023، والعودة بلقب الوصيف، والجائزة المالية التي نالها، والدعم من الحكومة والقطاع الخاص، في حل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالأندية الأردنية ومنظومة الكرة الأردنية.

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