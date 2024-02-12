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التايكواندو يتوجه إلى إيران غدا للمشاركة في بطولة كأس الرئيس

2/12/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب يتوجه المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد إلى إيران، للمشاركة في بطولة كأس الرئيس السادسة (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة وتستمر حتى 20 الشهر الحالي، بمشاركة 497 لاعبا ولاعبة من مختلف العالم.
ويعقد الاجتماع الفني والقرعة والمدربين بعد غد الخميس، وستتم إقامة التوزين العشوائي للاعبين في مكان إقامة المنافسات، ويجب أن يكون الجميع حاضرين، ومن يغيب عن عملية التوزين، لا يحق له المشاركة في البطولة.
وتلعب راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) ونتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب يوم الأحد المقبل فهد عمار (وزن تحت 87 كغم) ويلعب يوم الاثنين كل من زيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68) ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، فيما يغيب عن البطولة كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي.
وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.
ووفقا لتعليمات بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.
وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والإناث وأفضل مدرب للذكور والإناث وأفضل رياضي ورياضية وأفضل مدرب وأفضل حكم وكأس الروح الرياضية للذكور والإناث وأفضل حكم للذكور والإناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.
وأنهى المنتخب الوطني استعدادته للاستحقاق المقبلة، حيث ركز في تدريباته على رفع اللياقة البدنية، ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية.
ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
على صعيد متصل، يشارك عدد من الأندية الأردنية في بطولة الأندية الآسيوية الـ 12 (عيار نجمة) التي ستقام في إيران يومي 21 و22 الشهر الحالي.

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