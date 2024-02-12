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الفحيص يبدد أحلام الثورة السوري ويحتفظ بلقب سلة الشارقة

2/12/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري توّج فريق شباب الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 72-50 (النصف الأول 25-20)، في اللقاء الختامي الذي جمعهما أمس بصالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأحرز فريق الأهلي البحريني المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على فريق العاصمة السعودي بنتيجة (65-57)، وسط حضور جماهيري غفير.
الفحيص 72 الثورة 50
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على خبرات الأميركية نتاشا كلاود في ضبط تحركات ليليانا أبو جبارة ورشا عبده حول القوس، مع تولي الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الثورة السوري أيمن سليمان على الخماسي، تشيلسي شومبيرت وسيدرا سليمان ونورا بشارة وهبة بغدادي وأليكسيس ديفيز.
واستهلت نتاشا كلاود التسجيل للفحيص بسلة من اختراق هجومي، لترد سيدرا سليمان بسلة من المسافة المتوسطة مع نقطة من رمية حرة لبشارة، فيما كانت رشا عبده تسجل للفحيص نقطة من المسافة ذاتها (3-3)، في الدقائق الثلاث الأولى التي اتسمت بالأداء الدفاعي القوي من جانب لاعبات الفريقين.
وأضافت ذكرى سلة للفحيص من متابعة هجومية، لترد ديفيز بنقطة من رمية حرة مع سلة لشومبيرت من الفاست بريك، فيما كانت شحادة تضيف نقطة من خط الرميات الحرة وسلة لأبو جبارة من اختراق هجومي، ثم ردت ديفيز بسلة من متابعة هجومية، وجاء الدور على الشياب لتسجل نقطتين من رميتين حرتين مع سلة عكسية للأميركية بيل (12-8) ما دفع مدرب الثورة لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، فسجلت بيل نقطة للفحيص مع سلة ثلاثية لآسيا من جانب الثورة، ليتقدم الفحيص بالفترة الأولى (13-11).
وافتتحت كريستين بيل التسجيل للفحيص في الفترة الثانية بنقطة من رمية حرة، فيما كانت شومبيرت ترد للثورة بسلة ثلاثية، ومع ارتفاع مستوى الإثارة عادت بيل لتسجل سلة من الفاست بريك مع سلتين لنتاشا كلاود من اختراقين هجوميين ونقطة من رمية إضافية (21-14)، ثم قلصت سيدرا وديفيز الفارق للثورة بإضافتهما سلتين من المسافة المتوسطة، لتعود كلاود ورشا عبده لتعززان تقدم الفحيص بسلتين من اختراقين هجوميين، ومعها انتهى النصف الأول للفحيص (25-20) بعدما حسم الفترة الثانية (12-9).
ووضعت بيل بصمتها في انطلاقة الفترة الثالثة بتسجيلها سلتين للفحيص من داخل وخارج القوس، ثم تبادلت شومبيرت وزاره النجار التسجيل من المسافة البعيدة (33-23)، وأضافت رشا عبده سلة من خارج القوس، لترد عليها شومبيرت بسلة من نفس المسافة، قبل أن تتبادل بيل وشومبيرت التسجيل مجددا من المسافتين، ليأتي الدور بعد ذلك على زاره النجار وأبو جبارة لتعززان من تقدم الفحيص (45-31) بسلتين من داخل القوس، وسجلت آسيا نقطتين من رميتين حرتين للثورة، قابلتها أبو جبارة بسلة من اختراق هجومي بعد تمريرة ساحرة من "العقل المدبر" نتاشا كلاود، ومع انتهاء الوقت المستقطع للثورة أضافت آنا اصلانيان وشومبيرت سلتين، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الفحيص من تعزيز تقدمهن في النتيجة الإجمالية (49-37) بعدما حسمن الفترة الثالثة (24-17) على إيقاع سلة للأميركية كلاود من اختراق هجومي.
وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الرابعة والأخيرة بثلاث سلات لكلاود وذكرى شحادة وبيل من المسافة المتوسطة، وتبادلت شومبيرت التسجيل من المسافة ذاتها مع سلة إضافية للثورة من أصلانيان (57-41)، ثم أضافت بيل سلة بتصويبة من داخل القوس، مع سلتين من اختراقين هجوميين، وأمام الأفضلية المطلقة للفحيص، تراقصت سلة الثورة على إيقاع سلات متنوعة من لاعبات "البلوز"، ليحسم المباراة في نتيجتها النهائية (72-50)، بعدما تقدم في نتيجة الفترة الأخيرة (23-13).
وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 28 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 30، تليها نتاشا كلاود بـ 15 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21، فيما كانت الأميركية تشيلسي شومبيرت المسجلة الأبرز من جانب الثورة السوري بـ 23 نقطة و6 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 15.

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