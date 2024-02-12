6 أطعمة تحارب قشرة الرأس

MENAFN - Alghad Newspaper)الأسباب الشائعة لقشرة الرأسقد تزداد مشكلة قشرة الرأس عندما يكون الشخص مريضًا بالإضافة إلى أن الطقس البارد يمكن أن تؤدي إلى ظهور القشرة، كما أن أحد الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني، حيث قد يصاب بعض الأفراد الذين يعانون من قشرة الرأس بالتهاب الجلد الدهني في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأذنين أو منتصف الوجه أو منتصف الصدر.



ويمكن التخلص من القشرة بشكل طبيعي حيث تساعد بعض الأطعمة على تقليل مشاكل قشرة الرأس.



أطعمة قد تساعد في تقليل القشرة

الأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والتونة غنية بالدهون الصحية. وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم للدهون غير الصحية يمكن أن يزيد مشكلة قشرة الرأس، بينما قد تساعد الدهون الصحية في تقليلها. كما أن السلمون التونة غنيان بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في جعل الشعر صحيًا.



البيض:

البيض غني بالزنك والبيوتين مما يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر، وتفرز فروة رأسنا الزهم وهو مادة ذات طبيعة زيتية يميل لونها للون الأصفر يتم إفرازها بشكل طبيعي في الجسم من قبل الغدد الدهنية التي تتوزع في مختلف أنحاء الجسم، وتتواجد بشكل خاص قرب سطح الجلد يساعد على حماية فروة رأسنا من التلف.



الأفوكادو:

يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ويساعد على جعل شعرنا وفروة رأسنا صحية ولامعة.



المكسرات:

مصدر صحي آخر للدهون النباتية هو المكسرات، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.



الموز:

يعد الموز مصدرًا رائعًا للزنك والبيوتين الذي يساعد على التحكم في فروة الرأس ويعمل بشكل فعال للحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.



الزبادي:

إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن الزبادي يعمل كمصدر طبيعي رائع. فهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.

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