6 أعشاب قد تزيد من خطورة أمراض القلب

أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنها لا تخضع المكملات الغذائية لنفس مستويات الرقابة المطبقة على الأدوية، ما يعني أن فعالية المكونات والجرعات القياسية لم تثبت بعد، ما يزيد من مخاطر التفاعلات الدوائية.



وفقاً للمركز الوطني للصحة التكاملية والتكميلية، هناك عدة مكملات عشبية ينبغي تجنبها لمن يتناولون أدوية محددة، ما يسلط الضوء على الحاجة للحذر عند استخدام العلاجات العشبية بالتزامن مع الأدوية الطبية.



من بين الأعشاب التي يجب الابتعاد عنها أو التقليل منها قدر الإمكان في حال كنت تعاني من أمراض القلب نجد:



خطورة أمراض القلب.. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، المستخلص من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس، يُستهلك على نطاق واسع حول العالم بأشكال متعددة مثل المشروبات، والكبسولات، والمستخلصات، لفوائده الصحية المتنوعة؛ وذلك لقدرته على المساعدة في فقدان الوزن، وتعزيز اليقظة الذهنية، وخفض مستويات الكولسترول في الدم، وكذلك دوره المحتمل في الوقاية من السرطان. إلا أن استهلاك الشاي الأخضر قد يحمل بعض المخاطر، خصوصاً للأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة.



تُظهر الدراسات، بما في ذلك تلك المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن الشاي الأخضر قد يؤثر سلباً على فعالية بعض الأدوية بسبب محتواه من فيتامين K، الذي يُعرف بتأثيره على تقليل فعالية الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكافيين الموجود في الشاي الأخضر أن يتداخل مع مثبطات بيتا، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم واضطرابات إيقاع القلب.



كما يجب توخي الحذر عند تناول الشاي الأخضر بالتزامن مع الأدوسين، الذي يُستخدم لعلاج اضطرابات إيقاع القلب غير المنتظمة، نظراً لاحتمالية التفاعل بينهما.



من الضروري للأشخاص الذين يتناولون أياً من هذه الأدوية أو يعانون من حالات صحية معينة استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل إدراج الشاي الأخضر في نظامهم الغذائي أو العلاجي، لضمان تجنب أية تفاعلات دوائية ضارة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



استهلاك الثوم

حسب موقع "health" الأمريكي فإن الثوم يعد جزءاً من عائلة البصل، يُباع في الأسواق على شكل زيت، ومستخلص أو حبوب، بالإضافة إلى شكله الطبيعي. يُعرف الثوم، بحسب المركز الوطني للصحة التكاملية والتكميلية (NCCIH)، بأنه علاج يساهم في تخفيض مستويات الكولسترول الإجمالي والكولسترول LDL (الضار)، وكذلك ضغط الدم.



الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة، بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من مستويات عالية من الكولسترول LDL والدهون الثلاثية، قد يستفيدون من تناول الثوم لتحسين صحة القلب. ومع ذلك، يجب على المرضى الذين يستخدمون أدوية مضادة للتجلط أو مضادات الصفيحات الدموية الابتعاد عن تناول "الرباعي G"، الذي يشمل الثوم، والجنكه بيلوبا، وبذور العنب، والشاي الأخضر. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بعدم استخدام الثوم نظراً لقدرته على خفض ضغط الدم.



إن الخواص المانعة لتخثر الدم التي يمتلكها الثوم قد تزيد من احتمالية حدوث نزيف، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين والوارفارين، وهو دواء يُستخدم لتخفيف تخثر الدم، وغالباً ما يُوصف للمرضى الذين يعانون من مشكلات في إيقاع القلب، أو الذين تعرضوا لنوبات قلبية أو أجروا عمليات تبديل لصمامات القلب.



هذه التوصيات تؤكد على الأهمية القصوى للحيطة والحذر عند استخدام الثوم كمكمل غذائي، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، للوقاية من المخاطر المترتبة على التفاعلات الدوائية.



الزنجبيل وأمراض القلب

على مر العصور، استُخدم الزنجبيل في الطب التقليدي لمعالجة العديد من المشكلات الصحية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل الشعور بالغثيان، وحالات الإسهال، وآلام المعدة. لم يقتصر استخدامه على ذلك فحسب، بل تم توظيفه أيضاً للتخفيف من آلام المفاصل والعضلات، ما يجعله عنصراً مهماً في مجموعة واسعة من العلاجات الطبية والمكملات الغذائية.



ومع ذلك، يُظهر البحث العلمي اهتماماً متزايداً بتأثير الزنجبيل على عملية التخثر، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل الوارفارين، وهو مضاد للتخثر، أو الأسبرين، الذي يستخدم لمنع تكوين الجلطات الدموية. تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيف عبر تأثيره على عملية تخثر الدم، ما يتطلب دراسات إضافية لفهم هذا التأثير بشكل أعمق.



نظراً لهذه الاعتبارات، يُنصح بشدة للأشخاص الذين يتناولون الزنجبيل كمكمل غذائي، خصوصاً إذا كانوا يستخدمون أيضاً الوارفارين أو الأسبرين، بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم قبل مواصلة استخدامه. هذا النهج الاحترازي يهدف إلى تجنب المخاطر المحتملة للتفاعلات الدوائية التي قد تؤدي إلى زيادة خطر النزيف، وضمان استخدام الزنجبيل بطريقة آمنة وفعالة، بما يتماشى مع الحالة الصحية العامة للفرد.



عصير العرقسوس

جذر العرقسوس، الذي يُستخرج من نبات العرقسوس ويُتناول عادةً في صورة مستخلص مجفف على شكل كبسولات، له استخدامات طبية متعددة تشمل علاج القرحة الهضمية، ومشاكل المعدة المختلفة، والالتهاب الشعبي، والتهابات الحلق، والإصابات الفيروسية. يُعرف العرقسوس بفوائده الصحية المتنوعة، لكن ينبغي على بعض الفئات توخي الحذر عند استخدامه.



وفقاً للمركز الوطني للصحة التكاملية والتكميلية (NCCIH)، فإن التأثيرات المحتملة للعرقسوس على مستويات البوتاسيوم في الجسم وضغط الدم تُعد مصدر قلق، خصوصاً للأشخاص المصابين بارتفاع في ضغط الدم، أو الذين يعانون من مشكلات في القلب أو الكلى. يمكن لهذه التأثيرات أن تفاقم مشكلاتهم الصحية أو تعقدها.



بالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن يؤثر جذر العرقسوس على فعالية وسلامة بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي أدوية تستخدم لخفض ضغط الدم، ومدرات البول التي تُستخدم لتنظيم ضغط الدم. ينصح بالتشاور مع الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في استخدام مكملات جذر العرقسوس، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون هذه الأنواع من الأدوية، لتجنب التفاعلات الدوائية السلبية وضمان استخدام آمن وفعال.



أعشاب.. الألوفيرا ومكملاتها الغذائية

من المعروف استخدام الألوفيرا كمرهم أو لوشن، يُستخدم الألوفيرا (الصبار) أيضاً عن طريق الفم لعلاج حالات صحية خطيرة مثل الالتهاب المفصلي، والصرع، والسكري، والربو.



مع ذلك، يمكن للألوفيرا أن يتسبب في انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، ما قد يؤدي إلى مشاكل في إيقاع القلب. انخفاض مستوى البوتاسيوم قد يؤدي أيضاً إلى مضاعفات بالنسبة لمرضى القلب الذين يتناولون دواء الديجوكسين لعلاج اضطرابات نظم القلب أو قصور القلب الاحتقاني.



علاوة على ذلك، للألوفيرا "القدرة على زيادة النزيف إذا تم استخدام الأدوية المسكنة المضادة للصفائح مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) في نفس الوقت"، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة EPMA في يناير/كانون الثاني 2019. تُشير هذه المعلومات إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الألوفيرا، خاصةً في حال تناول أدوية قد تتفاعل معه وتسبب مخاطر صحية إضافية. -عربي بوست

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