لسبب غريب.. لن تصعد الطائرة إذا كان وزنك أكثر من 77 كيلوغرام!

تبدأ مقاربة "فين إير" الابتكارية هذه بداية هذا الأسبوع، حيث شارك أكثر من 500 راكب بشكل طوعي عند بوابات المغادرة. أكدت الشركة لعملائها أن المشاركة اختيارية بالكامل، دون أي عقوبات لمن يختار الانسحاب.



علاوة على ذلك، يتم الحفاظ على خصوصية المشاركين بشكل صارم، حيث يمكن فقط لوكيل خدمة العملاء في نقطة الوزن الاطلاع على بيانات الوزن الكلي، ما يضمن الحفاظ على السرية وراحة بال المتطوعين.



هذا البرنامج ليس تجربة معزولة؛ بل يعكس اتجاهاً متزايداً بين شركات الطيران لتحسين العمليات وتقليل الانبعاثات الكربونية. تشير الأبحاث من مصادر دولية إلى أن بيانات وزن الركاب الدقيقة يمكن أن تحسن بشكل كبير كفاءة استهلاك الوقود وتقلل من الأثر البيئي للرحلات الجوية. من خلال تخصيص حمولة الوقود لتلبية احتياجات كل رحلة بدقة، يمكن لشركات الطيران تقليل استهلاك الوقود غير الضروري، ما يؤدي إلى عمليات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.



يستمر برنامج "فين إير" طوال الشهر، مع خطط لاستئنافه في أبريل/نيسان ويوليو/تموز، ما يبرز التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تعزز فقط سلامة الرحلات وكفاءتها، ولكنها تضع "فين إير" كقائد في تبني الممارسات البيئية المسؤولة في قطاع الطيران.



شركة طيران و السبب وراء وزن الركاب

وفقاً لصحيفة The Times البريطانية، تهدف عملية وزن الركاب وأمتعتهم التي تقوم بها شركة الطيران الوطنية الفنلندية "فين إير" إلى تحقيق أفضل معايرة لترتيبات الجلوس. تقوم الشركة بإجراء هذه الحسابات استناداً إلى وزن الطائرة نفسها، ووزن الوقود والأمتعة والبضائع، وخدمات تقديم الطعام على متن الطائرة، وخزانات المياه، وبالطبع الركاب.



لتحقيق هذا الهدف، تعتمد شركات الطيران في أوروبا عادةً على التقديرات التي تجمع كل بضع سنوات لصالح الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. وقد أظهرت المراجعة الأخيرة للوكالة، التي أُجريت عام 2022 بالتعاون مع فرع من شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وشركتين استشاريتين اقتصاديتين، أن متوسط وزن الراكب البالغ هو 76.3 كيلوغرام، بما في ذلك ملابسه، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً من 77.4 كيلوغرام في الدراسة السابقة عام 2009.



يتغير هذا الوزن بشكل كبير حسب الوقت من العام، من 74.7 كيلوغرام في الصيف إلى 77.6 كيلوغرام في الشتاء، ويرجع ذلك أساساً إلى الملابس الشتوية الثقيلة. كما بلغ متوسط وزن قطعة الأمتعة المحمولة 7.7 كيلوغرام، بزيادة قدرها كيلوغرام واحد عن عام 2009.



مع ذلك، تفضل "فين إير" استخدام بياناتها الخاصة للحصول على تقدير أدق قليلاً لاستهلاك الوقود. وفي عام 2017، قامت الشركة بوزن عدة مئات من الركاب في مطار هلسنكي بشكل طوعي مماثل. يُعد هذا الإجراء غير معتاد في أوروبا، لكنه تم اعتماده بشكل متقطع من قبل شركات الطيران في أنحاء أخرى من العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية، بما في ذلك طيران نيوزيلندا، والخطوط الجوية الكورية، والخطوط الجوية الأوزبكية. -عربي بوست