كيف تخدع عقلك لممارسة الرياضة؟



ومع ذلك، فإن معظم الناس لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ. وقد يعود السبب في ذلك إلى القيود البدنية والمشكلات الصحية وأيام العمل الطويلة التي تجبر الأشخاص على الجلوس لساعات طويلة.

إلا أن هناك دراسات حديثة أشارت إلى أن هناك عقبة أخرى تؤثر على رغبتنا في ممارسة الرياضة، وهي ((عقولنا)).



ونقلت مجلة ((التايم)) الأميركية عن دانييل ليبرمان، عالم الأحياء التطوري البشري، قوله إن ((منذ بدء الخليقة، كان على الناس أن يكونوا نشيطين بدنياً للقيام بالوظائف الأساسية للحياة، مثل العثور على الطعام أو زراعته.

وقد تطور البشر ليتحملوا مستوى عالياً من النشاط، ولكنهم أيضاً ينجذبون نحو الراحة عندما يكون ذلك ممكناً، للحفاظ على الطاقة عندما تكون الحركة ضرورية)).



ولفت إلى وجود ((غريزة تطورية للحفاظ على الطاقة)) لدى البشر، مضيفاً: ((هذا النفور، وذلك التردد، وذلك الصوت العقلي الذي يقول لك: (لا أريد ممارسة الرياضة) هو أمر طبيعي، وطبيعي تماماً)).



وقد ناقش باحث النشاط البدني ماتيو بويزجونتييه، الأستاذ في جامعة أوتاوا، هذه القضية أيضاً في دراسة أجريت عام 2018. وفي الدراسة تم توصيل أدمغة المشاركين بأجهزة لمراقبة نشاط الدماغ، قبل أن تعرض أمامهم على شاشات كومبيوتر صورة لشخص افتراضي بجوار صور تظهر سلوكاً مستقراً، وأخرى تظهر نشاطاً بدنياً.



وطُلب من المشاركين تحريك صورة الشخص الافتراضي بعيداً عن الصور الخاصة بالسلوك المستقر، ونحو صور النشاط البدني.



ووجد بويزجونتييه وزملاؤه أن تجنب السلوك المستقر يتطلب مزيداً من قوة الدماغ، مما يشير إلى ((أن لدينا ميلاً تلقائياً)) لاختيار الاسترخاء بدلاً من الحركة، وفقاً لما أكدوه.



ويتوافق هذا الاستنتاج مع نتائج دراسات أخرى أظهرت أن اختيار الراحة هو ((غريزة طبيعية لدى البشر)). إلا أن بويزجونتييه أشار إلى أن هذا الأمر ((وصل بالبشر إلى حد لم يعد مفيداً لصحتهم)).



ومن جهته، يقول جاكي هارغريفز، كبير المحاضرين في الرياضة وعلم النفس الرياضي في جامعة ليدز بيكيت بالمملكة المتحدة، إن كثيراً من الأشخاص لديهم أيضاً مشاعر سلبية تجاه التمارين الرياضية تعود إلى مرحلة المراهقة.



ويقول هارغريفز إن الإحراج في صالة الألعاب الرياضية، أو التجربة غير السارة مع فريق رياضي للشباب، يمكن أن يجعل الشخص يتجنب ممارسة التمارين الرياضية بشكل جيد في مرحلة البلوغ.





السر في عقلك



يقول سام زيزي، عالم النفس الرياضي في جامعة وست فرجينيا، إن الشعور بالرضا عن قدرتك هو أمر بالغ الأهمية للعثور على الدافع لممارسة الرياضة.



ويوصي زيزي بالبدء في ممارسة تمارين بسيطة، ربما بالمشي بضع دقائق فقط يومياً في البداية، ثم زيادة مدة وقوة التمرينات تدريجياً.



ومن جهتها، ترى ستيفاني ويليامز، عالمة السلوك البريطانية، أن ((مراقبة أحد الأقران وهو يفعل ما تريد القيام به؛ خصوصاً إذا كان من عمرك نفسه أو جنسك أو حالتك الصحية، يمكن أن يمنحك شعوراً بسهولة إنجاز الأمر ذاته أيضاً)).



ويقول ليبرمان: ((عندما يجد الناس صعوبة في ممارسة الرياضة، يقال لهم إنهم كسالى، أو أن هناك خطأ ما فيهم، في حين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة من أجل اللياقة البدنية فقط هم الذين يعملون ضد غرائزهم الطبيعية.

ومن ثم فإنني أرى أن التعاطف مع الذات، وفهم كيفية عمل الدماغ البشري، بدلًا من الشعور بالذنب والعار، يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في هذا الشأن)).



أما هارغريفز، فينصح بالقيام بتمارين يجدها الشخص أكثر متعة، بدلًا من بعض التمارين المرهقة وغير المحببة للنفس، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.





وأضاف قائلاً: ((الأمر لا يتعلق بالخروج وممارسة رياضة قوية. يتعلق الأمر بالحركة فقط وممارسة أي نشاط بدني ممتع للشخص. يمكن أن يشمل ذلك القيام ببعض المهام المنزلية أو البستنة أو ركوب الدراجة مع الأصدقاء)).

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