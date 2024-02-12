بذور الكتّان.. قيمة تغذوية عالية وفوائد جمة



فبذور الكتان تساعد في إدارة الوزن وهي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا 3 والألياف. كما أنها مفيدة لصحة القلب.



وقد نشر موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص تقريرا ذكر فيه 7 فوائد صحية كبيرة لتناول بذور الكتان:



1. غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية



تقول المجلة الكندية لأمراض القلب أن بذور الكتان هي مصدر نباتي ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض أوميغا 3 الدهني. إذ تلعب أوميغا 3 دورًا مهمًا في صحة القلب وتقليل الالتهاب ودعم وظائف المخ.



2. صحة القلب



يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان على خفض ضغط الدم وتقليل مستوى الكوليسترول في الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما قد تساهم الألياف القابلة للذوبان ببذور الكتان في صحة القلب.



3. نسبة عالية من الألياف



بذور الكتان هي مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. وهذا يساعد في عملية الهضم، ويعزز الشعور بالامتلاء، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.



يمكن أن يكون إدراج بذور الكتان في نظامك الغذائي مفيدًا لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.



4. خصائص مضادة للأكسدة



تحتوي بذور الكتان على قشور؛ وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.



تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويدعم الصحة العامة.



5. التوازن الهرموني



وفقا لمجلة ((المغذيات)) تم ربط القشور الموجودة في بذور الكتان بالتوازن الهرموني، وخاصة عند النساء.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث ودعم صحة الثدي.



6. إدارة الوزن



يمكن أن يساهم مزيج الألياف والدهون الصحية والبروتين الموجود ببذور الكتان في الشعور بالامتلاء، ما يساعد بإدارة الوزن.



وقد يساعد تضمين بذور الكتان في الوجبات أو الوجبات الخفيفة في التحكم بالشهية.



7. بذور الكتان والوقاية من السرطان



تشير بعض الأبحاث إلى أن القشور الموجودة في بذور الكتان قد يكون لها تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد المحتملة.



نصائح لدمج بذور الكتان في النظام الغذائي:



- طحن بذور الكتان لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، حيث أن البذور الكاملة قد تمر عبر الجهاز الهضمي دون هضمها.



- أضف بذور الكتان المطحونة إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان أو رشها على السلطات للحصول على نكهة وتعزيز غذائي.



- فكر في استخدام زيت بذور الكتان كصلصة للسلطة أو رشها على الخضار المطبوخة.



ان بذور الكتان إضافة متعددة الاستخدامات ومغذية لنظام غذائي متوازن، وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

من صحة القلب ودعم الجهاز الهضمي إلى الخصائص المحتملة المضادة للسرطان. وقد اكتسبت هذه البذور الصغيرة سمعتها كقوة غذائية.



وكما هو الحال مع أي تغيير في النظام الغذائي، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية، خاصة إذا كانت لديك ظروف صحية أو مخاوف.



يعد تضمين بذور الكتان في وجباتك طريقة بسيطة ولذيذة لتعزيز الصحة العامة والرفاهية، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

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