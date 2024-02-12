التشكيلية الخطيب تجسد قضايا المرأة بخطوط وألوان فنية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- تعتمد الفنانة التشكيلية الأردنية ناديا الخطيب على قوة الألوان في أعمالها الفنية التشكيلية لتطرح محاور مختلفة لقضايا المرأة بأسلوب تعبيري تجريدي، وفق رؤيتها.

الفن التشكيلي بحسبها، إحدى أبرز الوسائل التي يعبر الفنان من خلالها عن ذاته ومشاعره وأحاسيسه، ويؤرخ كذلك اللحظات التي يعيشها في مجتمعه.

وتقول: "أعبر من خلال الفن عن كل ما يخالجني من مشاعر وأحاسيس وأفكار تؤثر على المجتمع".

وتنشغل الخطيب حالياً بالتحضيرات اللازمة لإقامة معرضها الشخصي الأول خلال شهر أيار(مايو) المقبل، تحت عنوان "المرأة"، لأهمية حضور المرأة البارز في أعمالها الفنية، وفق ما أكدته لـ"الغد": "يجب أن تساهم في الحفاظ على حقوقها وجلب مكتسبات جديدة".

وتلفت إلى أنها تجسد في لوحاتها المرأة القوية والصامدة، لذلك فإنها تقوم برسم اللوحات التي تعبر عن ذاتها كامرأة وتحاكي الواقع المعيشي، وقيمة العائلة والأصدقاء.

وتؤكد ضرورة تكثيف العمل لتوعية النساء بحقوقهن في المجتمع، مشيرة إلى أنها تمارس الفن التعبيري التجريدي كي تحاول عبره ترجمة كل ما يجول في خاطرها وخيالها إلى أشكال وألوان مختلفة، مما يوفر للمشاهد رؤية العمل من زوايا عدة، ويمكن لكل شخص أن يستخلص المشاهد حسب حالته النفسية.

وتشير الخطيب وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، إلى أن ميولها إلى الفن التعبيري التجريدي تعبر عنه عبر إمساك الريشة والألوان وتفريغ ما يجول بخاطرها، لافتة إلى انها تفرغ بالفن طاقاتها.

وتضيف: "لكل رسام طقوسه الخاصة؛ فبالنسبة لي يعد هروبا من الواقع إلى الخيال لذلك، أقف وحيدة أمام اللوحة، وأبرز كل المشاعر التي لا أستطيع التعبير عنها لأطلق العنان لمخيلتي لترجمة كل ذلك في اللوحة".

ولا تخف على أحد بأنها دائماً في تحد مع ذاتها، لتقديم الأفضل، حيث تقوم بعرض لوحاتها على أصدقائها الفنانين المقربين من أصحاب الخبرة لإبداء الرأي والاستفادة من خبراتهم.

وأشارت الخطيب إلى أن الشعور بالتوتر والقلق مهمان للفنان، حيث إنهما يملأن الذاكرة ويحركان خياله ويجعلانه يغوص في داخله ومكنوناته من أجل الإبداع وإعطاء اللوحة خصوصية نابعة من العمق يجسد فيها كل لحظاته وأحاسيسه ومشاعره.

وتبين الخطيب الحاصلة على دبلوم في تربية الطفل، أنها تعلمت الرسم وهي في العاشرة من عمرها، وذلك من خلال التعامل مع القلم والورقة ورسم ما يعبر عنها، مبينة أنها تلقت التشجيع من عائلتها وصقلت موهبتها وسعت إلى تنمية مهاراتها في الفن التشكيلي من خلال انخراطها في دورات وورش عمل لتحقيق طموحاتها في عالم الفن التشكيلي.

وتعيد التأكيد أنها تحاول ترجمة مشاعر وقضايا المرأة إلى ألوان وخطوط ورموز، ولكل ذلك دلالات معينة ففي بعض لوحاتها تركز على العيون والتي ترمز إلى نظرة المجتمع التي تحيط بالمرأة وكل ما يعيق طريقها.

وتقوم الخطيب، بتنظيم وإقامة الدورات والورشات التدريبية لهواة الفن التشكيلي وفق منهجية تعليمية تطبيقية على أرض الواقع، كما تقوم بتدريس العديد من أطفال المدارس والأطفال المصابين بالسكري.







