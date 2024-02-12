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نجاحات الآخرين.. حينما تكون مرآة للتعلم وساحة للمقارنات

2/12/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- في مسيرة الحياة المهنية، ينبغي التركيز على رحلتنا الخاصة وتجاربنا والاحتفاظ بإنجازاتنا، مهما كانت صغيرة.
التعلم من تجارب الآخرين والاستفادة من دروسهم وتجاربهم يعزز من النجاح، لكن ينبغي أن يكون ذلك بعيدا عن الوقوع في فخ المقارنة.
"كن مبدعا لا هادما"؛ يظن البعض أنه من الأسلم والأكثر أمانا الإساءة لما يصنعه الآخرون من نجاحات وهدمها بدلا من النظر إلى تجاربهم كقدوة والتعلم منها وبناء نجاحات خاصة بهم، فلكل شخص قصته التي تميزه عن غيره، قد تتشابه التفاصيل لكن النتيجة تأتي مختلفة بحسب اجتهاد الشخص وثقته بما يريد وإصراره على أن يكون مبدعا في مجاله.
لا يدرك البعض، أن إطفاء شمعة الآخر لن تجعل الطريق مضيئا وحافلا بالنجاحات وفق ما تقول رانيا أكرم، وهي موظفة في إحدى الشركات، فالنجاح يتحقق بالسعي والاجتهاد واغتنام الفرص لا بالمقارنة.
وتبين، أن سنوات العمل الطويلة والتي تمتد لأكثر من 14 عاما جعلتها تختلط بأصناف كثيرة من الناس، منهم الغيور والحقود والمثابر والمبدع، الشخصيات هذه على اختلافها علمتها درسا مهما أن الشخص الناجح هو من يثق بإمكاناته وينظر إلى تجارب الآخر باحترام، فالنجاح لا يكتمل إلا بعين تراقب وتتعلم.
رانيا تعودت منذ البداية على أن تصفق لنجاحات غيرها وتكون داعمة لكل زملائها، فنجاحهم لن يقلل من نجاحها وهذا ما ساعدها على أن تتطور أكثر وترسم طريقها بنفسها وذلك لأنها آمنت بأن النجاح وليد التعب والمغامرة.
أما عدنان، فيرى أن بعض الأشخاص يخسرون فرصهم بسبب حقدهم على الآخر لمجرد أنه ناجح، هؤلاء يسجنون أنفسهم في دائرة المقارنة طوال الوقت، فيكون شغلهم الشاغل التقليل من تعب الشخص الناجح وإشعاره بالتقصير مهما فعل لكونهم ينتظرون فشله.
ويشير إلى أن غيرتهم السلبية من نجاح غيرهم تزيد من حزنهم وتقيدهم، لذلك يختارون أن يستسلموا للحقد فيفقدوا فرصهم في النجاح وهذا الحال ينطبق على أحد زملائه الذي لا يتردد في هدم أي نجاح وتشويهه فقط لأنه لم يستطع أن ينجح.
السلام الداخلي هو ما يجعل الإنسان يرى في نجاحات الآخرين القدوة هذا ما يبينه الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، فهناك فرق كبير بين الشخص الحاقد الذي يسيء لنجاح الآخر ويقلل منه بل ويتآمر من أجل الإيقاع به. وبين الشخص المطمئن الواثق من إمكاناته والذي يسعى دائما إلى تحقيق الأفضل وذلك من خلال العمل والاجتهاد والتطور باستمرار.
ويلفت مطارنة، إلى أن لا أحد يستطيع أن ينجح من دون أن تكون لديه الأهداف والأفكار الجديدة والقدرة على المبادرة والصدق في أقواله والشجاعة في مواقفه، هذا هو الإنسان الذي يحقق نجاحه من داخله بتصالحه مع نفسه والاستفادة من دروس الماضي للمستقبل وبناء الاستراتيجيات التي تحفزه للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف.
ووفق مطارنة، فإن المشكلة تتلخص في مقولة: "من راقب الناس مات هما"، لأن هذا النوع من الناس ينسى نفسه وينشغل بغيره وهذا الانشغال يمنعه من رؤية الأمور على حقيقتها، فكثير من الناجحين تعبوا على أنفسهم واجتهدوا وثابروا ومروا بظروف صعبة، لكنهم لم يستسلموا بل عرفوا كيف يكونون أقوياء ومبدعين ومستثمرين للفرص، وذلك لأنهم يؤمنون بأن "لكل مجتهد نصيب" وأن نجاح الآخرين لا يعني فشلهم.
وينوه إلى أن النجاح بشكل عام، هو أن يحقق الإنسان ما يصبو إليه ويحلم به سواء أكان قريبا أو بعيدا صغيرا أو كبيرا وهو غالبا يرتبط بأهداف واضحة ولا يشترط أن تكون الأهداف عظيمة أو كبيرة، بل المهم أن يحدد الشخص أهدافا يسعى إلى تحقيقها بعزم وإصرار وإرادة.
وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، إلى أن المجالات العملية في الحياة واسعة ومتعددة وإذا ملكنا عقولا واعية ونشطة ومنفتحة، نصل إلى مرحلة الإبداع بكل سهولة، فالإبداع والنجاح يحتاجان إلى الكثير من الثقة بالنفس والشجاعة للتغلب على مواجهة جميع التحديات والصعوبات، وإثبات أننا قادرون على تحقيق ما نريد لأنفسنا وللآخرين.
وترى إبراهيم، أن علينا أن نكون مليئين بالأفكار قادرين على استيعاب كل ما هو جديد في مجالاتنا وإبداع أفكار جديدة قادرين على مشاركتها مع الآخرين والاستفادة من إبداعاتهم وآرائهم وانتقاداتهم لإثراء حياتنا العملية والمهنية.
إلى ذلك، التعاون والتشارك والتكامل صفات أساسية لإنجاح أي مهمة أو عمل أو مشروع، وفي علاقاتنا العملية أو المهنية وتفاعلاتنا، يجب أن نكون على قدر من الوعي والتركيز. كذلك، امتلاك المهارات الاجتماعية الإيجابية في تعاملاتنا لتحقيق الصالح العام وتنمية وتقدم المجتمع وتحقيق التطور والتقدم والنجاح لشركاتنا ومؤسساتنا وأماكن عملنا، أيضاً لتحقيق بعض المصالح والنجاحات الشخصية، من دون الوقوع في الخطأ، كتغليب المصلحة الشخصية بالمطلق على المصلحة العامة، أو التقليل من قيمة وعمل الآخرين والاستهانة بخبراتهم وإنجازاتهم.
وبحسب إبراهيم، فإن المنافسة السلبية الهادمة التي قد تضر بعمل الآخرين، أو احتكار المعرفة والخبرة هو نوع من الأنانية، لافتة إلى أن السلوكيات والتفاعلات داخل بيئة العمل مركبة ومعقدة وتحتاج لقدر كبير من الفهم والوعي لإنجاح العمل والتقدم والتطور، وبذل الجهد والتركيز على عملنا بدلا من أن نضيع وقتنا وجهدنا في التركيز على أعمال الآخرين ومقارنة أنفسنا بهم.
الجميع يحتاج إلى تحديد الأهداف وتنظيم الأفكار، وحتى نكون مبدعين يجب ألا يكون أداءنا ضعيف أو متوسط، بل يجب أن نكون على مستوى عال من الأداء والطموح والقدرات، فالنجاح والتميز لا يتحققان إلا بالعمل على تقديم مساهمة فعالة للشركة أو المؤسسة التي نعمل بها، والحرص على التعلم المستمر والتطور في مكان العمل.
إبراهيم تؤكد أيضا، ضرورة بناء ثقافة جديدة تحدد سلوكياتنا وتصرفاتنا للاحتفاء بالنجاح، فنتوقف عن الشكوى والتذمر والأفكار السلبية، ونشحذ الهمم بطاقات إيجابية للعمل والإبداع، والتوقف عن انتقاد الآخرين والتقليل من قيمتهم وإنجازاتهم ومنافستهم بشكل سلبي وغير شريف، والبعد عن الغيرة والحقد والحسد وكل المشاعر السلبية التي قد تؤذينا وتؤذي الآخرين وتقلل من إنجازاتنا وإنجازاتهم وتعيق عجلة التطور والتقدم في المجتمع.
وتذكر إبراهيم بالمقولة المعروفة: "إن المجتمعات الناجحة هي تلك التي تأخذ بيد الفاشل حتى ينجح والمجتمعات الفاشلة هي التي تأخذ بيد الناجح حتى يفشل"، والمجتمع هو رافعة للنجاح، والاحتفاء الجمعي بالنجاح يجعل منه مطلباً عند الآخرين وحالة عامة للمجتمع ككل.

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