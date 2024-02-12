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مناقشة العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في ملتقى فيلادلفيا التربوي

2/12/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بمبادرة من قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وجمعية علم النفس الأردنية وأكاديمية مدارس ريتال الدولية، عقد أول من أمس ملتقى "فيلادلفيا التربوي الأول"، تحت عنوان (العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في المدارس)، برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، وبحضور 200 مشارك ما بين مدير ومعلم ومرشد يعملون في العديد من مديريات التربية والتعليم.
استهلت جلسة الافتتاح التي أدارتها الدكتورة عبير أبو وردة بالسلام الملكي وآيات عطرة من الذكر الحكيم، كما اشتملت على كلمة افتتاحية للدكتورة أرجوانة المومني مديرة تربية عين الباشا، نوهت فيها إلى ما توليه وزارة التربية والتعليم من أهمية كبيرة للإرشاد النفسي ودوره في صقل شخصية الطالب، كما نوهت إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تحف العلاقة التكاملية المنشودة بين المرشد النفسي والمعلم في المدارس الحكومية والخاصة. فيما رحب بالحضور وشكرهم كل من: الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية.
واشتملت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عدنان الطوباسي، على أوراق بحثية نقاشية قدمها على التوالي كل من: الدكتور حسين الطراونة رئيس جمعية علم النفس الأردنية، والأستاذ بسام الهباهبة رئيس قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سناء الخوالدة رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا. كما اشتملت الجلسة التي أدارتها الدكتورة لينة عاشور، على أوراق بحثية نقاشية قدمتها على التوالي كل من: الأستاذة رانيا فقوسة من أكاديمية مدارس ريتال الدولية، والدكتورة سناء السيد الأستاذة المساعدة في قسم الإرشاد النفسي بجامعة فيلادلفيا، والأستاذ ماجد الخطيب اخنصاصي التعلم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
واختتم الملتقى الذي شهد حوارات مستفيضة وهادفة، بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين الذين أوصوا بما يأتي:
أولاً: توطيد العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية على صعيد دراسة وإثراء العلاقة التكاملية بين المرشد والمعلم.
ثانيًا: تنظيم الدورات التدريبية الهادفة لإكساب المرشد والمعلم المعارف والمهارات التي من شأنها تحقيق التعاون المطلوب داخل المدرسة، وعلى نحو يصب في مصلحة الطالب.
ثالثًا: إعداد الأبحاث والدراسات العلمية والتربوية الهادفة لتفعيل دور المرشد النفسي، وتشخيص التحديات التي تواجهه في المدرسة.
رابعًا: توفير المعايير المناسبة لتوضيح وضبط أسس العلاقة التكاملية، بين المرشد والمعلم والمدير وأولياء الأمور.
خامسًا: العمل على عقد ملتقى فيلادلفيا التربوي سنويًا؛ لمواصلة البحث في القضايا التعليمية التربوية الأساسية والملحة.
سادسًا: تعميم محضر أعمال الملتقى وتوصياته على المشاركين، من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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