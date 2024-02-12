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ربيع القلب وريحانة توقيعات نثرية تخطها سناء العبداللات

2/12/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان– بدعم من أمانة عمان الكبرى صدر للكاتبة سناء عقلة العبداللات مجموعة نصوص نثرية بعنوان "ربيع القلب وريحانة- توقيعات نثرية"، وتشتمل هذه النصوص على "خطاك، الدحنون، ولادة، أجراس، عزلة، حروف، نقش، رؤيا، الضفائر، دعاء، كلمات، عيناك، مرآة، لاجئة، الرحيل".
في كلمة على غلاف هذه النصوص كتبت: تدرج خدمة أمانة عمان الكبرى، في إطار سعيها للإسهام في ثقافة مجتمع المدينة بالشراكة مع المثقفين والكتاب المبدعين، ومن خلال تحويل هذه الخدمة إلى ما يشبه الصناعة ذات الجودة العالية.
تتوزع منشورات دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى على سبعة حقول هي: "الفكر والمجتمع، التربية والأسرة، التاريخ والجغرافيا، الفنون، العلوم، الأداب، المذكرات الوطنية"، وتتخذ أغلفة المنشورات جميعها إطارا خارجيا موحدا، فيما يختص كل واحد من حقول النشر السبعة بلون محدد لأغلفته من ألوان شعار "أمانة عمان السبعة"، التي ترمز إلى الجبال السبعة التاريخة التق قامت عليها مدينة عمان.
وتعد دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى، جهة ناشرة معتمدة، فهي عضو في اتحاد الناشرين الأردنيين وعضو في اتحاد الناشرين العرب، وتسعى باستمرار إلى اختيار منشوراتها على أساس تلبية احتياجات مجتمع مدينة عمان في القراءة والمعرفة، والإسهام في الارتقاء بالحركة النشر والتأليف في الأردن والعالم العربي.
صاغت المؤلفة هذه النصوص والخواطر بأسلوب مزجت فيه بين أجناس أدبية نثرية وشعرية، قدمت من خلالها رؤية بجرأة عالية، وربما أرادت أن تصرخ بصوت مرتفع لتعاين رغباتها الوجدانية وإيحاءاتها الحوارية، لشوقها العارم لوالدتها التي توفيت منذ ثلاث سنوات.
وتعتبر هذه الخواطر رسائل شوق كقناديل تشع نورًا في قلب كل من استشف حروفها وتوقيعاتها النثرية، لتنهض مشاعر الحنين والأنين والعرفان بالجميل، وما تلقته من دروس وعِبر أضاءت خطى أيامها ولحظات الفرح الغامر في خطواتها من نصائح وحكم، كزوادة مفعمة يحملها القارئ لينثر حبات الفرح في بساتين المحبة والخير والعطاء في التعبير عما تختلجه النفس من مشاعر تواقة وفياضة، من أحوال وتأمل في صراعات عذبة للكلمات التي تستأذن الهبوط في صحراء الحالة وتدغدغ العقل والعاطفة.
وفي مقدمة كتابها؛ تطلب من القراء بكل صراحة أن يفتحوا أعينهم للكشف عن المخزون الدفين من الخيرات والنعم التي ننعم بها بين خبايا الحروف والكلمات المتناثرة بين صفحات عملها الأدبي المشوق وبحس مرهف، تعتبر هذه الخواطر شعلة من المحبة والانتماء للأسرة والمجتمع كافة.
ويمتاز أسلوب الكاتبة باللغة السردية البعيدة عن الهفوات، وقدمت فيها، عرضاً شائقاً ضمن رسائلها من القلب إلى القلب، فلم تعزف من خلالها على أوتار فئة عمرية شبابية فقط، بل أتقنت العزف، فأطربت الجميع لما احتوته هذه الخواطر من معطيات منحت القارئ مساحة ليعبر عن آرائه وأفكاره بطريقة تحث على تحريك كل ساكن تستوطنه فسحات تأمل وتفكر، لتترك المجال لخياله كي يضع النهايات حسب رؤيته الخاصة، كما يفعل الكاتب الذي يترك نهاية الرواية مفتوحة.
وترى المؤلفة، أن السعادة كانت غاية إنسانية دائمًا وأبدًا، وفاعلة في سياق حياتنا اليومية، ولما كانت طرائق تلمسها متشعبة ومستعصية على الحصر؛ لأن دلالتها نسبية، وما تزال السعادة مطلبا إنسانيًّا على الدوام، وما يزال الحنين إلى السعادة مطلبا ومسعى يحثنا على المزيد من النجاحات وبناء منارات تضيء قلوبنا لأجل من نحبهم ولأجل إنسانيتنا البناءة التي تسقى من نبات حي من العطاء والكبرياء، كانت للكاتبة لمسات واضحة بين حنايا خواطرها لاشتقاق الخواطر من اسم ووصف والدتها المرحومة في جدارية لوحاتها الفنية التي بين يدي القارئ.
ويذكر أن الكاتبة سناء عقلة العبداللات، صدر لها مجموعات متنوعة من قصص الأطفال ومن الخواطر منها: "الصياد سامر وقصص أخرى– شجرة المحبة وقصص أخرى– عائد إلى العقبة – رسمت في الغيم كلاما- خطى لي ... ولك".

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