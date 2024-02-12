Monday, 12 February 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاتصال الحكومي: نستقبل الأبطال النشامى أهل الإنجاز والتحدي

2/12/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإنهاء الدوام الرسمي اليوم الاثنين، جاء لتمكين المواطنين من المشاركة في استقبال منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد مشاركته وأدائه البطولي المميز في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إننا نستقبل الأبطال النشامى وما يمثلون من طموح وعطاء، وهم أهل الإنجاز والتحدي، وما استقبال الشعب الأردني لهم إلا صورة من صور التكريم لهم على ما حققوه في البطولة الآسيوية والنتائج المبهرة بحصولهم على لقب وصيف آسيا.
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيصل إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم.
وسينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.
ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر الحفل أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.
--(بترا)

MENAFN12022024000072011014ID1107842730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث