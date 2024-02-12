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تحرير 638 مخالفة بحق منشآت تجارية

2/12/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الأحد، 638 مخالفة وفقاً لأحكام القانون، من خلال 687 جولة على 10234 منشأة تجارية.

وفي التفاصيل، حررت الفرق الرقابية خلال 523 جولة في كانون الثاني/ يناير الماضي، 463 مخالفة، بعد زيارتها 7203 منشآت تجارية، فيما نفذت 164 جولة في الفترة من 1-11 شباط/ فبراير الحالي على 3031 منشأة، حرّرت خلالها 175 مخالفة.

وفي العاصمة عمان، حررت مديرية مراقبة الأسواق والتموين، خلال شباط/ فبراير الحالي، 96 مخالفة، منها 80 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن.

وفي المحافظات، حررت مديريات الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة نفسها، 79 مخالفة، منها 53 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وواحدة لعدم توفر الخبز الكبير، وأخرى لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، حررت مديرية العاصمة 277 مخالفة، منها 241 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و8 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و3 مخالفات لتعليمات إنشاء المخابز، وواحدة للامتناع عن بيع مادة أساسية.

وحررت باقي المديريات في المحافظات الأخرى خلال الفترة نفسها 186 مخالفة، منها 167 لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و2 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء الجوائز.

وشكلت نسبة المخالفات في العاصمة 30 بالمئة من إجمالي المخالفات، منذ الأول من شباط/ فبراير الحالي، فيما شكلت ما نسبته 60 بالمئة من المخالفات المسجلة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأظهرت أرقام الوزارة التي تقيس متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، خلال كانون الثاني/ يناير، استقرار 66 سلعة أبرزها منتجات الألبان وبيض المائدة والحليب وبعض أنواع الأرز متوسط الحبة والزيوت النباتية، وانخفاض أسعار 16 سلعة أبرزها أنواع من الأرز والدجاج، وأصناف عديدة من الخضار، وارتفاع أسعار 8 سلع منها بعض أنواع الأرز طويل الحبة بنسبة 3 – 4 بالمئة وبعض أصناف الخضار.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استقرت أسعار 70 سلعة، وانخفضت أسعار 10، وارتفعت 10 بنسب تتراوح بين 3-5 بالمئة.

واتخذت الحكومة في وقت سابق، عدداً من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطراب الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، للمحافظة على المخزون الغذائي، وانتظام سلاسل التوريد، وضمان استقرار الأسعار قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الإجراءات وضع سقوف لأسعار حاويات البضائع لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية وتخفيض التكاليف، بإبقائها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، والإيعاز للجهات الرقابية في العقبة بالعمل على مدار الساعة، لتسريع إجراءات التخليص على البضائع خاصة الغذائية منها.

ووفقاً للتوجيهات، باشرت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، بالسماح للقطاع الخاص، بتخزين السلع الغذائية لديها، بأسعار التكلفة وبما يقل بنحو 40 بالمئة عن أسعار مستودعات السوق.

وأوعزت الوزارة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بتعزيز مخزونهما من السلع الغذائية وتثبيت أسعارها لما بعد رمضان المبارك، بغض النظر عن أي ارتفاعات قد تطرأ عليها جراء ارتفاع أجور الشحن.

كما قررت الوزارة منع تصدير السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لرصد الأسعار، والتنسيق مع ممثلين عن القطاع الخاص، لإيجاد مسارات نقل بحري بديلة من وإلى العقبة، لتفادي تداعيات ارتفاع أجور الشحن، والأحداث في باب المندب. (بترا)

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