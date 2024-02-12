الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بإعادة انتخابه

الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بإعادة انتخابه
التاريخ
2/12/2024 2:32:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة
إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.
وأكد جلالته، في البرقية، متانة العلاقات
الثنائية والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته للرئيس
علييف بدوام الصحة والعافية، ولشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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