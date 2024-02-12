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طرح عطاء لتنفيذ دراسة لعمل دوار على تقاطع أم رمانة

2/12/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، تقاطع أم رمانة على الطريق الرابط بين منطقتي شفا بدران وبيرين.

واستمع أبو السمن من مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس محمد الهباشي للحلول المرورية المقترحة في الموقع المعروف باسم دوار السيف والدلة، والذي يشهد حركة سير كثيفة كونه من الطرق البديلة الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء.

ووجه أبو السمن المعنيين إلى السير بإجراءات طرح عطاء لتنفيذ الدراسة المعدة لعمل دوار على التقاطع لتنظيم حركة السير والتقليل من التقاطعات المرورية الخطرة في الموقع حفاظا على السلامة المرورية وخدمة لأهالي المنطقة وللحد من الحوادث.

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