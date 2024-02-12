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الزراعة تعتمد التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية

2/12/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتمدت وزارة الزراعة التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية "ePhyto" اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير الحالي، استكمالاً لإجراءات إصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في الأردن، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن اعتماد التوقيع الرقمي جاء تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، حيث تم إطلاق الشهادة الصحية النباتية إلكترونياً، ما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات الخاصة بالمعاملات لدى المراجعين والعاملين.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع مركز الحوسبة الدولي (UNICC) لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة الإلكترونية لإصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية والتي تعد متطلباً دولياً من قبل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول من خلال منظومة متكاملة تشمل العديد من الجوانب لتيسير عمليات التجارة الزراعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وبما يزيد الصادرات الأردنية من المنتجات النباتية لهذه الأسواق، ويحد من العوائق أمام التجارة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للإرساليات النباتية، لا سيما المنتجات الزراعية وتحديداً الخضراوات والفواكه؛ نظرا لكون معظمها منتجات سريعة التلف. (بترا)

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