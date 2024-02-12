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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بالشهيدين العبادي والخضير

2/12/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالشهيدين، الطيار الرائد عمر عطا العبادي و الطيار النقيب محمد عبدالله الخضير، اللذين التحقا بدرب الشهادة، أمس الأحد، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الاثنين بيتي عزاء الشهيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الشهيدين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرةالهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

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