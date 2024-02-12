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صهر محتجز إسرائيلي: تحرير أسيرَين في رفح لا يعني انتصارنا

2/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال صهر أحد الأسيرين اللذين زعم الجيش الإسرائيلي إنه "حرّرهما" فجر الاثنين، في عملية عسكرية برفح ارتكبت خلالها مجازر وفق حركة حماس، إن ذلك لا يعني أن إسرائيل "انتصرت".
وقال عيدان بيارنو، صهر لويس هير، 70 عاما، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي "تحريره" مع الأسير فرناندو مرمان، 60 عاما، لإذاعة "103-إف.إم" المحلية، الاثنين: "حقيقةُ أننا اليوم في الجانب السعيد، لا تعني أننا في الجانب المنتصر".
وأضاف: "هناك 134 مختطفًا ولا نعرف ما هي حالتهم، ويجب مواصلة النضال وإعادتهم إلى الوطن والسعي من أجل الوحدة والاتفاق"، وفق قوله.
وتابع: "سنستمر في التواجد مع العائلات (بقية الأسرى في غزة)، التي أصبح بعضها بالفعل عائلة واحدة كبيرة لديها جميعًا مهمة واحدة، وهي إعادة الجميع إلى المنزل".
وكان متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، روى ما قال إنها تفاصيل "تحرير" أسيرين فجر الاثنين، في عملية عسكرية برفح ارتكبت خلالها مجازر وفق حركة حماس..
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم الليلة الماضية تحرير مختطفيْن إسرائيلييْن هما فرناندو سيمون مرمان (60) ولويس هير (70) اللذين تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وشهدت رفح ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
وفي وقت سابق الاثنين، أفاد مراسل الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت مساء الأحد وفجر الاثنين، قصفًا عنيفًا استهدف نازحين قرب الحدود المصرية ومنازل سكنية، كما قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر.
وذكر أنه دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات خاصة من الجيش الإسرائيلي توغلت شمال غرب رفح، إلى جانب إطلاق الطيران المروحي نيران أسلحته الرشاشة تجاه المواطنين والنازحين.
وفجر الاثنين، قال عزّت الرشق، القيادي في حركة "حماس"، إن "المجازر" التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين هذه الليلة في رفح وراح ضحيتها أكثر من مئة شهيد، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
ومنذ 129 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأحد "28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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