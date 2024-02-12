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غزة.. ارتقاء صحفيتين وارتفاع حصيلة شهداء المهنة إلى 126

2/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحفيتين آلاء الهمص وأنغام عدوان جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في رفح وجباليا.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي.

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