غزة.. ارتقاء صحفيتين وارتفاع حصيلة شهداء المهنة إلى 126

غزة.. ارتقاء صحفيتين وارتفاع حصيلة شهداء المهنة إلى 126
التاريخ
2/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد
الصحفيتين آلاء الهمص وأنغام عدوان جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل
في رفح وجباليا.
وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 منذ
بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي.
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