الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال بحق
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 7 آلاف أسير فلسطيني.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي
الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى
اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط،
ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات
الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين. (بترا)
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