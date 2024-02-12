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الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

2/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 7 آلاف أسير فلسطيني.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين. (بترا)

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