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صحة غزة: 28 ألفا و340 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة

2/12/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولفت القدرة إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 14 من الطواقم الطبية والنازحين برصاص الاحتلال في ساحات مجمع ناصر، مؤكدا أن لا أحد يستطيع التحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وكشف عن سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي، وكذلك نفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

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