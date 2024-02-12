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‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

2/12/2024 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ل. مايكل هاغر‏* - (كاونتربنش) 9/2/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أصوات الإدارة ووسائل الإعلام الأميركية، على الرغم من كل حديثها عن حل الدولتين وحكم "منظمة التحرير الفلسطينية" للدولة الفلسطينية على المدى الطويل، لم تتناول السؤال الأكثر إلحاحا: "ماذا تالياً لسكان غزة"؟
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‏في حملات الإبادة الجماعية، غالبا ما تكون النتيجة النهائية هي إعادة التوطين. خذوا، على سبيل المثال، الإبادة الجماعية في ناميبيا في 1904-1908. بعد هزيمة هيريرو، ولاحقًا شعب ناما في معارك دامية، قام الألمان بدفع الناس إلى الصحاري القريبة، حيث مات معظمهم بسبب الجفاف والجوع. وتضمنت الإبادة الجماعية الأخيرة لشعب الروهينجا في ميانمار في الأعوام من 2016 إلى 2017 نوعًا مختلفًا من إعادة التوطين: الهروب الجماعي إلى بنغلاديش من الفظائع العسكرية (حرق القرى، والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان).‏
في غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي موجات متتالية من إعادة التوطين القسري لدفع السكان المدنيين من الشمال إلى الجنوب. وابتداء من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أمر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون من سكان شمال غزة بالانتقال جنوباً، في ما كان في ظاهره هربًا من القصف الإسرائيلي المستمر للمساكن والشركات والمستشفيات والمدارس في مدينة غزة وضواحيها. ومع ذلك، اكتشف الفارون إلى الجنوب أنه حتى الانتقال على الطرق التي حددها الجيش الإسرائيل فشل في توفير الأمان. فقد تم إطلاق النار على العديد من المهجَّرين أو احتجازهم للاستجواب أثناء سيرهم على الأقدام أو وجودهم في المركبات حسب التوجيهات. ودفعت أوامر الإخلاء الإضافية على مدار الأشهر التالية سكان غزة من المراكز السكانية في وسط وجنوب غزة، بما في ذلك دير البلح وخان يونس، نحو حدود رفح مع مصر.‏
‏‏والآن، بعد أكثر من أربعة أشهر من القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، يسكن الفلسطينيون المقتلعون من جذورهم في خيام مؤقتة بالقرب من حدود رفح. وفي الوقت نفسه، شرع الجيش الإسرائيلي في قصف مخيمات اللاجئين والمستشفيات في رفح نفسها، مما رفع حصيلة القتلى التي وصلت مُسبقًا إلى أكثر من 27.000، معظمهم من النساء والأطفال (لا يشمل هذا العدد الآلاف الذين ما يزالون يرقدون قتلى تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف).‏
الآن، يتساءل الفلسطينيون الذين انتقلوا إلى رفح من شمال ووسط قطاع غزة بتوجيه من الجيش الإسرائيلي: "إلى أين نذهب من هنا"؟‏
‏أدى الحصار الإسرائيلي المستمر الذي بدأ في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) إلى منع إمكانية وصول سكان غزة إلى الغذاء والمياه النظيفة والوقود والإمدادات الطبية إلى حد كبير. وحتى اتصالات الإنترنت متقطعة، وغالبًا ما يتم تعطيلها لعدة أيام في كل مرة. والسلع غير الكافية على الإطلاق التي تجلبها شاحنات المعونة، تكون في كثير من الأحيان أهدافًا للصواريخ الإسرائيلية أو لغارات أناس يعانون من الجوع بشكل يائس. وبينما تعذِّب أمطار الشتاء والبرد العائلات المتكدسة في خيام منقوعة بالمياه، تهدد المجاعة والأمراض الجميع، وخاصة الأطفال الصغار.‏
‏ثمة اتهامات محقة لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة. "ليس من الممكن خلق مجاعة عن طريق الصدفة"، كما يقول أليكس دي وال، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة السلام العالمي" في جامعة تافتس، ومؤلف كتاب "الجوع ‏‏الجماعي: تاريخ ومستقبل المجاعة".‏‏ ‏‏بعد أشهر من تجاهل الدعوات الدولية إلى فتح قنوات وصول المساعدات، يقول دي وال إن المجاعة في غزة أصبحت الآن "حتمية".‏
‏حسب ما ورد في مواد "اتفاقية الإبادة الجماعية" للعام 1948، فإن أعمال الإبادة الجماعية ضد "جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية" تشمل "إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يقصد منها تدميرها المادي كليا أو جزئيا". وبصفتها عامل التمكين الرئيسي ومورِّد الأسلحة الأول لإسرائيل، جعلت إدارة بايدن دافعي الضرائب الأميركيين متواطئين في سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة، وكذلك في غيرها من أعمال الإبادة الجماعية. ومع ذلك، يسعى الرئيس الأميركي حتى الآن إلى تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة إضافية تبلغ قيمتها المليارات.‏
وإذن، ما الخيارات المتاحة لسكان غزة الذين يحاولون النجاة من القنابل والمجاعة والمرض والإصابة في خضم استهداف إسرائيل الجديد لرفح؟ ثمة ثلاثة خيارات واضحة، هي:‏
‏(1) العودة إلى مدينة غزة أو خان يونس.‏
‏(2) قبول عروض إعادة التوطين من دول أخرى؛ أو‏؛
‏(3 محاولة الهروب الجماعي إلى مصر.‏
‏الخيار الأول متعذر ولا يمكن الدفاع عنه لأن كل شيء يلزم للحياة تقريبًا في الشمال قد دمر. ومن غير المرجح أن يقبل سكان غزة بإعادة توطينهم في بلد آخر -باستثناء الولايات المتحدة (التي لا تفرش لهم بساط الترحيب). وهذا لا يترك سوى احتمال واقعي واحد: هروب جماعي إلى مصر. وفي حين أن هناك حواجز مادية كبيرة على الحدود، إلا أنها قد لا تصمد أمام القوة المجتمعة لأكثر من مليون شخص. وحتى لو قررت إسرائيل قبول اقتراح من "حماس" لوقف إطلاق نار يتم معه تسليم الرهائن الذين لديها مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في الضفة الغربية، فإن هذه الخطوات لا يمكن أن تنقذ سكان غزة في رفح؛ كما أنها لا تستطيع أن توقف المجاعة المقبلة.‏
‏لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن أصوات الإدارة ووسائل الإعلام الأميركية، على الرغم من كل حديثها عن حل الدولتين وحكم "منظمة التحرير الفلسطينية" على المدى الطويل، لم تتناول السؤال الأكثر إلحاحًا: "ماذا تالياً بالنسبة لسكان غزة"؟ وفي الأثناء، يغلبُ أن تموت آلاف إضافية منهم بسبب القنابل، والجوع، والمرض.‏

‏*ل. مايكل هاغرL. Michael Hager: هو المؤسس المشارك والمدير العام السابق لـ"المنظمة الدولية لقانون التنمية" في روما. ‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: What's Next for Gazans?

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