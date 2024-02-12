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إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

2/12/2024 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أندرو جيه. تابلر* - (المجلة) 3/2/2024

كلما زادت الجمهورية الإسلامية والجماعات الوكيلة لها من تصعيدها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، زادت مخاطر حدوث خطأ ما وخروج الأمور عن السيطرة.
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على مدى عقود من الزمن، قامت جمهورية إيران الإسلامية بتنظيم ودعم ميليشيات يهيمن عليها أعضاء من الطوائف الشيعية في الدول العربية. وقامت جميعها بذلك باسم مقاومة إسرائيل - إلى حين اندلاع الانتفاضات العربية في العام 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في سورية والعراق وخارجهما. وخلال تلك الفترة، تم تشويه سمعة الميليشيات المدعومة من إيران، مثل "حزب الله" اللبناني، بشكل فظيع عندما قيل إنها قتلت إخوانها العرب والمسلمين أثناء محاولتها دعم حلفاء طهران، وأبرزهم الرئيس السوري بشار الأسد في سورية. وأدى ذلك في النهاية إلى خلق المساحة الاستراتيجية والدبلوماسية للدول العربية وإسرائيل (والولايات المتحدة) لتوسيع "اتفاقيات كامب ديفيد" ونحو "اتفاقيات أبراهيم"، مما أدى إلى إعادة ترتيب المصالح العربية والإسرائيلية ضد محاولة إيران توسيع نفوذها في المنطقة بوسائل العنف.
ثم جاء هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وفي حين أن إيران دعمت الجماعات التي تقاوم إسرائيل مثل "حماس"، إلا أن التقارير الأولية أشارت إلى أن توقيت الهجوم وشدته فاجآ طهران. ولكن إيران، على غرار خصمها، الولايات المتحدة، لم ترد اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
تصعيد مدروس
بعد مرور أربعة أشهر منذ هجوم "حماس" والحرب التي أعقبته، تُظهر نظرة فاحصة أن إيران منخرطة في تصعيد أكثر قياساً وتعمّداً، وهو يهدد الآن بالتوسع مع استمرار إسرائيل في هجومها على غزة. وفي أعقاب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وخاصة بعد الهجوم القاتل الذي شنته إسرائيل على "المستشفى الأهلي" في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، كثفت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها في جميع أنحاء المنطقة، وليس ضد إسرائيل فحسب، بل ضد الولايات المتحدة أيضاً. وقد بدأ ذلك بهجمات "حزب الله" عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مما أدى إلى إخلاء المجتمعات الحدودية على كلا الجانبين، وأعقبتها ضربات وجهتها الميليشيات الشيعية ضد القوات الأميركية في سورية والعراق، ثم هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات على حركة الشحن في البحر الأحمر.
وتوسعت الهجمات في الجبهات الثلاث، وتزامنت الفترة الوحيدة من الهدوء الجزئي في العراق وسورية والحدود اللبنانية - الإسرائيلية مع وقف إطلاق النار في غزة الذي استمر لمدة أسبوع. وقد واصل المقاتلون الحوثيون اليمنيون من جانبهم هجماتهم البحرية في البحر الأحمر بلا هوادة. ووفقاً لإحصائيات زملائي في "معهد واشنطن"، أدت مئات الهجمات على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى إجلاء آلاف اللبنانيين والإسرائيليين من منازلهم. وفي الأثناء، أسفر أكثر من 180 هجوماً ضد القوات الأميركية في العراق وسورية إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين، وإصابة العشرات، وشن ما لا يقل عن 10 ضربات أميركية مضادة.
في الآونة الأخيرة، أدى هجوم شنته "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في العراق إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة بالأردن. ورداً على ذلك، هاجمت الولايات المتحدة أكثر من 80 هدفاً في العراق وسورية تابعة للجماعات الوكيلة المدعومة من إيران و"الحرس الثوري الإيراني". وأخيراً، أدت العشرات من هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر إلى قيام الولايات المتحدة بتوجيه بعض من أكبر الضربات الجوية التي نفذتها إدارة بايدن حتى الآن.
تعزيز الصورة
تحاول طهران حالياً تعزيز صورتها كداعم لـ"المقاومة"، لاستعادة البريق الذي تمتعت به قبل "الربيع العربي". وبينما تواصل إيران وحلفاؤها الدعوة إلى تحرير القدس والأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، يبدو تصعيدهم التدريجي أكثر تصميماً على استخدام ميليشياتهم المختلفة لزيادة التكاليف التي تتحملها إسرائيل عن مواصلة هجومها على غزة، فضلاً عن التكاليف التي يتحملها حلفاء إسرائيل الأميركيون. ولكن، بدلاً من دفع الولايات المتحدة إلى التراجع من المنطقة أو الخروج منها، قد ترغم هجمات الميليشيات الرئيس الأميركي بايدن -الذي يغلب أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)- على التصعيد مع طهران حتى لا يبدو أكثر ضعفاً من سلفه.
حتى الآن، نجحت استراتيجية الجهة الوكيلة غير الحكومية في تجنب القيام بعمل عسكري إسرائيلي أوسع نطاقاً في جنوب لبنان، والذي يمكن أن يشكل تهديداً لترسانة "حزب الله" من الصواريخ والقذائف التي لا يتمثل هدفها الاستراتيجي في تحرير فلسطين بقدر ما يتمثل في ردع أي هجوم إسرائيلي على إيران وبرنامجها النووي ومصالحها في جميع أنحاء المنطقة. ولكن، مع زيادة اللغة الأكثر دقة وعدوانية التي تستخدمها إسرائيل، والتي تطالب "حزب الله" بسحب "وحدة الرضوان" عبر الحدود من مناطق جنوب نهر الليطاني، يتزايد خطر حدوث خطأ وسوء تقدير يوماً بعد آخر -على النحو الذي أدى إلى اندلاع الحرب في العام 2006.
مع ذلك، قطعت طهران حالياً شوطاً أبعد بكثير في برنامجها النووي، مما يعني أن قدرات الردع لدى "حزب الله" أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لطهران مما كانت عليه قبل 18 عاماً. وبينما ما تزال وسائل الإعلام تمتلئ بالتقارير عن عدم رغبة إيران وإسرائيل والولايات المتحدة في اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، إلا أن المزيد من التحليلات يشير إلى تنامي المؤشرات على إمكانية حدوث ذلك.
يبقى الدمار المتبادل المؤكد، الذي حافظ على السلام على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وعبر الخليج العربي، عاملاً قوياً في حسابات كل عاصمة. ويعتقد كل طرف أنه يقف على الجانب الآخر من سلم التصعيد، وأنه يعرف الخطوة التالية للطرف الآخر. ولكن كلما زاد التصعيد من قبل أحد الطرفين، تعاظم خطر الأخطاء وإمكانية الانزلاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب عميقة على توازن القوى في الشرق الأوسط وخارجه.

*أندرو جيه تابلر: هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "مارتن ج. غروس" في "برنامج "روبين فاميلي" حول السياسة العربية" في معهد واشنطن؛ حيث يركز على سورية والمشرق العربي وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما يشغل منصب مدير برنامج بحوث المبتدئين في المعهد.

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