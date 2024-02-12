ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة



‏ينبغي أن يكون القانون الدولي قادرًا على كبح العدوان العسكري. أن يساعد في معاقبة المخطئين، ويوفر بعض التوجيه بشأن إدارة الحرب بشكل أخلاقي. ولكن في حالة أوكرانيا وغزة، لا يبدو أن القانون الدولي يفعل أياً من هذه الأشياء. ومع ذلك، تؤكذ هذه الصراعات مجددًا أن القانون الدولي هو كل ما لدينا، وأن تعزيزه الآن يجب أن يكون أولوية أخلاقية وسياسية أكثر من أي وقت مضى. ‏

‏كان ‏القانون الدولي كلي الحضور في كل ركن من المناقشات العامة حول ‏‏حرب روسيا في أوكرانيا‏‏ ‏‏وحرب إسرائيل في غزة‏‏. ويتحدث الجميع -من قادة العالم إلى الصحافة إلى الناس العاديين على وسائل التواصل الاجتماعي- عن حق الدولة في الدفاع عن النفس، والحاجة إلى ضمان عدم ارتكاب جرائم حرب، وضمان الوصول إلى الولاية القضائية للمحاكم الدولية عندما تُرتكب هذه الجرائم. وبالنظر إلى القدر الذي يناقَش به القانون الدولي في سياق الحرب، فإننا نتوقع منه أن يكون مقيدًا بواقعه. ولكن، لثلاثة أسباب، يبدو أن الحروب في أوكرانيا وغزة تُظهر ضعف القانون الدولي. ‏

‏أولاً، تسببت هذه الحروب في أهوال لا يمكن تصورها، لكن قادة العالم اختاروا لغة القانون للدفاع عنها. قدمت روسيا مبررات قانونية لما هو واضح أنه حرب عدوانية، هددت بقاء أوكرانيا وقتلت ‏‏عشرات الآلاف‏‏ من الأوكرانيين، وجرحت وشردت الكثيرين. وفي المقابل، وعلى النقيض من روسيا، لدى إسرائيل ادعاء معقول بأنها تتصرف دفاعًا عن النفس، لكنها تواصل انتهاك قوانين الحرب بلا توقف في ردها على ‏‏هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏ الذي خلف 1.200 قتيل. ويتمسك الجيش الإسرائيلي بادعاء الشرعية للهجمات التي تدمر المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة -والتي قتلت ما لا يقل عن ‏‏25.000 شخص‏‏ حتى كتابة هذه السطور، معظمهم من النساء والأطفال. وما يزال يقال إن العمليات العسكرية التي تتسبب في ‏‏مجاعة كارثية‏‏ تفي بقواعد إدارة الحرب. ويبدو الأمر كما لو أن واقع هذه الحروب يوحي بأن القانون الدولي يضفي الشرعية على العنف بدلاً من الحد منه.

ثانيًا، تحقق "المحكمة الجنائية الدولية" -التي أنشئت في العام 1998 لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية- في المخالفات التي تُرتكَب في هذه النزاعات، لكنها لم تعاقب أحدًا على ارتكابها. والآن، تقترب الذكرى الثانية ‏‏لمذبحة بوتشا‏‏ -التي شهدت تعذيب مئات المدنيين الأوكرانيين واغتصابهم وقتلهم- ولكن لم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة. كما أن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها "المحكمة الجنائية الدولية"، والتي تمثلت ‏‏بإصدار مذكرة توقيف‏‏ ضد رئيس دولة حالي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالكاد أزعجت فلاديمير بوتين. وقد انتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كلا من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) واستخدام إسرائيل للقوة في غزة. ومع ذلك، لم يمنع احتمال إصدار أوامر اعتقال الهجمات العشوائية، سواء تلك التي ضد إسرائيل أو التي تقوم بها إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فشلت إسرائيل في الوفاء بالتزامها بالسماح بدخول الإغاثة الإنسانية إلى غزة المحاصرة. وفشلت "حماس" في إطلاق سراح ‏‏الرهائن‏‏. وغذى كل هذا الاعتقاد بأن القانون الدولي عاجز بلا حول ولا قوة.

‏وأخيرًا، تظل مناقشة القانون الدولي في هذين الصراعين غير متسقة وفي توتر مع الأحكام الأخلاقية المنطقية والحس السليم. وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة بين الحربين في أوكرانيا وغزة، ساوت إدارة بايدن في مسألة إرسال الأسلحة إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل باعتبار ذلك جزءًا من صراع عالمي بين ‏‏الديمقراطية والاستبداد‏‏. وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، في الوقت نفسه تقريبًا الذي أعربت فيه عن ‏‏دعمها الثابت لإسرائيل‏‏ وهي تدمر آخر محطات توليد الطاقة العاملة في غزة وتجعل القطاع ‏‏غير صالح للسكن‏‏ تقريبًا. ويغذي الدعم غير النقدي لإسرائيل الاتهام ‏‏المنتشر على نطاق واسع في الجنوب العالمي‏‏ بأن الغرب يستدعي القانون الدولي فقط عندما يتعلق الأمر بكبح وتقييد "البقية". ‏

‏عندما تتبَع الحجج القانونية اعتبارات سياسية وليست أخلاقية، كما تفعل إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيون، هل يظل بإمكان القانون مساعدتنا على فهم العالم؟ لقد خلقت أزمات أوكرانيا وغزة أزمة ثقة في مشروع تقييد الحرب بالقانون الدولي، لكن رفض هذا المشروع تمامًا ومباشرة سيكون خطأ فادحًا. ‏

كبداية، من المهم والحاسم أن نفهم الغرض من القانون الدولي ونطاقه. إن القانون الدولي لا يحظر جميع الأعمال التي نعتبرها -مُحقّين- بغيضة. وهو لا يستطيع لأنه لا يمكن شن الحرب من دون ارتكاب عنف غير مبررة أخلاقيا. ولو كان القانون يحظر كل عنف غير مبرر أخلاقيا لكان قد جعل شن الحرب مستحيلاً، وسوف تعود الحرب إلى كونها منطقة خالية من القانون وأكثر خطورة بما لا يقاس. كما لا يمكن للقانون الدولي أن "يضع حدا للإفلات من العقاب" في الحرب كما وعد منشئو "المحكمة الجنائية الدولية" عن غير حكمة. إن المخالفات تسود الحرب، والحرب تسود الجيوسياسة، ويجب أن تكون المحاكم انتقائية، وأن تستغرق معاقبة الناس على الانتهاكات وقتًا. ومن المهم كثيرًا أننا في المجتمعات المحلية نفكر في المساءلة القانونية على أنها جديرة ومستحَقة، حتى لو أنها لم تردع ارتكاب المخالفات في المقام الأول ولم تقدِّم المجرمين إلى العدالة. إن العلاج الأول لأزمة الثقة في القانون الدولي هو تكوين فهم أكثر واقعية لما يمكن أن يفعله القانون في الحرب. لا يمكن للقانون أن يحول الحرب إلى أي شيء آخر غير كارثة أخلاقية عنيفة. لكن القانون الدولي يمكن أن يجعل الحرب أقل فظاعة مما ستكونه بخلاف ذلك. ‏

‏هذا بالتأكيد هو الأمل الذي كان لدى الكثيرين في ال‏‏قضية التي أقامتها جنوب إفريقيا‏‏ أمام "محكمة العدل الدولية"، التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة. وفي حين أن "محكمة العدل الدولية" لم تأمر بوقف إطلاق النار في ‏‏حكمها الأولي‏ الصادر‏ يوم الجمعة، 26 كانون الثاني (يناير)، إلا أنها قررت أن تهمة الإبادة الجماعية ليست غير قابلة للتصديق في الأعمال الإسرائيلية، وأمرت إسرائيل بتأمين وصول المساعدات لسكان غزة. ومهما كان رأي المرء في حكم "محكمة العدل الدولية"، فإن من الخطأ إنكار قدرة القانون على منع ‏‏بعض‏‏ العنف غير المبرر أخلاقيا لأنه يفشل في منعه كله -أو حتى معظمه. ‏

لا يكفي الفهم الواقعي لحدود القانون الدولي وتقدير إنجازاته للتغلب على هذه الأزمة في الثقة. ينبغي تقوية القانون الدولي وتعزيزه. وهو ما يعني جعل القانون الدولي أولوية سياسية في زمن الحرب وضمان أن تكون المساعدات والدعم الدبلوماسي مشروطين بالامتثال، بغض النظر عن الدولة التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تستحوذ الجهات الفاعلة السيئة على لغة القانون الدولي، يجب استدعاؤها ومحاسبتها بشدة أكبر، سواء كانت صديقة أو عدوة. وعندما تسيء البلدان استخدام القانون لتبرير السلوك غير القانوني، فإن رد الفعل المناسب لا ينبغي أن يكون انتقاد القانون، وإنما الإشارة إلى إساءة استخدامه. ‏‏

لقد أصبح من الواضح أكثر للجميع أن القانون الدولي لا يمكن أن يؤدي جميع الأدوار التي يتوقعها معظم الناس منه. لكن الاهتمام المتزايد بالقانون الدولي يشير أيضًا إلى مجال نادر للاتفاق: أن القانون مهم في الحرب. وينبغي أن نبني على هذا الاتفاق لأن الحرب من دون قانون ليست بديلاً على الإطلاق.‏



*جانينا ديل Janina Dill: هي أستاذة لويز ريتشاردسون للأمن العالمي في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، بريطانيا. تركز أبحاثها على القانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بالحرب.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: What International Law Can't Achieve in Gaza and Ukraine