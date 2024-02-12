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بيانات مشجعة

2/12/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الإعلان الأخير من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حول الأداء الإيجابي والنمو في حجم موجودات ودخل الصندوق خلال عام 2023 يعتبر مصدرا لتفاؤل وثقة للمشتركين.
نمو موجودات الصندوق إلى 14.9 مليار دينار بنهاية العام 2023، بزيادة قدرها 7.6 % مقارنة بالعام السابق، يعكس الإستراتيجية المدروسة للاستثمارات، إذ إن هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل هي دليل على القدرة على تحقيق النمو حتى في ظروف السوق المتقلبة.
الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو صافي الدخل بنسبة 17.3 %، ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار بنهاية عام 2023، هذا الإنجاز يُظهر بوضوح قدرة الصندوق على توليد عائدات مالية مستدامة، تعزز من مكانته المالية، وتؤمن مستقبل المشتركين والمستفيدين.
توزيع الدخل من المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك السندات، والأسهم، وأدوات السوق النقدي، والاستثمارات العقارية والقروض، ويعكس التنوع والتوازن في إستراتيجية الاستثمار، إذ إن هذا التنوع يؤدي دورًا حاسمًا في تقليل المخاطر وضمان استقرار العوائد على المدى الطويل.
النمو في حجم الموجودات والدخل الشامل يبرز أيضًا الإدارة الفعالة للموارد والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، فالاحتفاظ بالاستقرار وفقًا للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية يؤكد النهج الإستراتيجي والمتحفظ الذي يتبعه الصندوق.
تعزيز الثقة في أن أموال المشتركين بأمان يأتي من خلال إستراتيجيات استثمار مدروسة ومتوازنة، فالاستثمار بحكمة يعني ليس فقط تحقيق العائدات، ولكن أيضًا حماية رأس المال من المخاطر. عندما تُدار الاستثمارات بشكل صحيح، يمكنها توفير درع حماية ضد التقلبات الاقتصادية والمالية، مما يؤدي إلى استقرار مالي يعود بالفائدة على المشتركين.
التنويع هو مفتاح الأمان في عالم الاستثمار، إذ إنه من خلال نشر الاستثمارات عبر مختلف القطاعات والأصول، يمكن تقليل المخاطر الكلية وتعزيز فرص الحصول على عوائد مستقرة، فهذه الإستراتيجية تحمي أموال المشتركين من التأثيرات السلبية لأي تراجع في قطاع معين.
إضافة إلى ذلك، الاستثمار في الأصول ذات الجودة العالية، والتي تتميز بالاستقرار والنمو المتوقع يمكن أن يضمن أمان الاستثمارات على المدى الطويل، فالشفافية والإدارة الحكيمة من جانب المؤسسات الاستثمارية تلعب دورًا كبيرًا في بناء الثقة بين المشتركين، حيث إن فهم السياسات والإستراتيجيات الاستثمارية يساعد على تقدير المخاطر والعوائد المحتملة.
الرقابة المستمرة وإعادة التقييم للمحافظ الاستثمارية تضمن التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وتحسين الأداء العام، هذه العمليات تساهم في الحفاظ على أمان أموال المشتركين بالتوازي مع استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومن الضروري تبني خطط استثمارية مدروسة بعناية، تأخذ في الاعتبار التنوع والجودة، وتستند إلى تحليل دقيق للسوق وتقييم شامل للمخاطر، والابتعاد عن المغامرات غير المحسوبة والاستثمار في الأصول ذات الجودة والاستقرار، فالاستثمار بذكاء ومسؤولية هو المفتاح لمستقبل مالي وآمن للجميع.

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