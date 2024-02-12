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أبو السمن يعد بدراسة مطالب سكان غرب الزرقاء

2/12/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، مشروع جريبا الإسكاني في المنطقة الغربية من محافظة الزرقاء.

واستمع أبو السمن إلى موجز من المدير العام لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات حول المرحلة الأولى من المشروع والأعمال المنفذة فيه وخطط المؤسسة لتسويق المشروع ضمن الشروط والمزايا التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وخصوصية الأسرة الأردنية.

وبلغت قيمة تجهيز المشروع وإقامة البنى التحتية فيه مليونا ونصف المليون دينار، فيما تبلغ عدد القطع المقترح إنجازها 350 قطعة.

والتقى أبو السمن خلال جولته في المشروع عددا من أبناء منطقة غرب الزرقاء بحضور النائب أحمد الخلايلة، وناقش معهم انعكاسات المشاريع الإسكانية المقامة في منطقة جريبة على النهوض بالواقع التنموي والاجتماعي للمنطقة.

واستمع الوزير إلى مطالب سكان المنطقة والمتعلقة بتخصيص قطع أراضي في المشروع للخدمات العامة وإقامة المرافق الاجتماعية، حيث وعد بدراسة المطالب المقدمة وتنفيذ الممكن منها وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين، لافتا إلى وجود مساحات متنوعة لإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد، إضافة إلى إقامة مناطق خضراء وحدائق عامة.

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