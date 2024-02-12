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المساعفة يكلف الرقابة والإعلام بجولات

2/12/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كلف مدير التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة، رئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة والصحفي محمد الفايز الاثنين، بجولات ادارية رقابية اعلامية مكثفة لمدارس إلواء للوقوف على نقاط عدة ، يأتي ذالك لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الرسائل السامية الذي تبدي اهتمام جلالته في التعليم، وتماشيا"مع سياسة وزارة التربية والتعليم، في توعية الطلبة ببرنامج BTEC الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن تخصصات عديدة ،بتوعية الطلبة ومساعدتهم بكيفية اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .
والتركيز على متطلبات المدارس والطلبة ،للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة،والالتزام في المعايير التربوية والأيدارية
وتأتي تلك الزيارات مرتبطة في زيارات المساعفة للمدارس، ومتابعة الملاحضات من خلاله ، مؤكدآ على استمراريتها.

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