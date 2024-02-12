العجارمة يرعى الاحتفال المركزي لأندية المعلمين في المفرق

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

رعى الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة احتفالا مركزيا في نادي معلمين المفرق الذي أقامته اندية المعلمين في المملكة اليوم الإثنين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة "نجتمع اليوم في محافظة المفرق للاحتفال المهيب الذي اقامته اندية المعلمين على مستوى محافظات المملكة بمناسبة مهيبه وعزيزه على كل الاردنيين إلا وهي عيد ميلاد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه "اليوبيل الفضي" لتسلم سلطاته الدستورية، لنستذكر في هذا اليوم الانجازات الكبيرة في قطاع التعليم ونحن بدانا قبل 100 عام في ثلاث مدارس والان اكثر من ٤ الآلف و٧٠ مدرسة نحن اليوم نتذكر اننا بدانا بجامعة واحده واليوم اكثر من 30 جامعة على مستوى المملكة بكل هذه الانجازات الكبيرة تسجل اليوم للقيادة الهاشمية متمثلة بجلاله الملك القيادة السياسية.



وأشاد العجارمة خلال حديثه بإنجازات الهاشميين الوفيرة عنها المكرمة الملكية لأبناء المعلمين الذي طورت من قطاع التعليم والتكنولوجيا بشكل كبير، مثمنا بذلك كيف استطاعت الوزارة الاستجابة للازمات والتحديات خاصة في ظل جائحة كورونا والذي جاءت من خلال تمكين المعلم في التدريب على التكنولوجيا الحديثة وإكسابه مهارات القرن الحادي والعشرين الذي لولاها لم تستطع الوزارة بتلك الجهود ان تقف صامده في مواجهة كل تلك التحديات.



وواصل أن الأسرة التربوية معتزة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الاردنيين فهي جسدت صور الإخلاص والصدق والوفاء. وفي نهاية حديثه ختم العجارمة فخره بأداء منتخبنا الوطني المشرف في نهاية كأس آسيا وأن يديم الافراح في ديار الهاشميين والاردنيين".



من جهته، قال مدير تربية قصبة المفرق ايوب المشاقبة إن الاستضافة اليوم من قبل نادي المعلمين في محافظة المفرق للاحتفال المركزي لأندية المعلمين على مستوى المملكة كان إحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ٦٢ لتسلم جلالته سلطاته الدستورية "اليوبيل الفضي".

ونقل المشاقبة نيابه عن انديه المعلمين لقصبة المفرق أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة في هذه المناسبة مثمن انجازات جلالته خاصة في قطاع التربية والتعليم متمثلة (بالتغذية المدرسية والتبرعات المدرسية و كسوة الشتاء ومكرمة ابناء المعلمين) وتابع المشاقبة أن كل الأندية اليوم تلتف حول القيادة الهاشمية لتسطر جهودهم أجمل معاني الفخر والعز والآباء في المفرق حيث جاءت هذه الاحتفالات في غمرة احتفالات المملكة في عيد ميلاد جلاله الملك وما هي إلا تطلع لرؤية معالي وزير التربية والتعليم وعطوفة الأمين العام للوزارة لترسخ الولاء والانتماء في محافظات المملكة كافة.



وفي نهاية الاحتفال الذي شمل عددا من الفقرات الفنية والفلكلورية والقصائد الشعرية وتكريم للأمين العام.