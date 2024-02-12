إيقاف العقيدي وتغريم الفرج والغنام

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إذ غرمت سلطان الغنام 200 ألف ريال، لطلبه من المدير الفني للأخضر إعفاءه من الانضمام للمعسكر الذي سبق كأس آسيا، بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وغرمت سلمان الفرج 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر، بناء على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وأوقفت اللجنة نواف العقيدي 5 أشهر، وغرمته 300 ألف ريال؛ لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل المعسكر، وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإسائة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث، مخالفًا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأوقفت اللاعبين، علي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام لمدة شهر، وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب، على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، مخالفين بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
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