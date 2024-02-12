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إيقاف العقيدي وتغريم الفرج والغنام

2/12/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إذ غرمت سلطان الغنام 200 ألف ريال، لطلبه من المدير الفني للأخضر إعفاءه من الانضمام للمعسكر الذي سبق كأس آسيا، بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وغرمت سلمان الفرج 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر، بناء على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وأوقفت اللجنة نواف العقيدي 5 أشهر، وغرمته 300 ألف ريال؛ لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل المعسكر، وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإسائة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث، مخالفًا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأوقفت اللاعبين، علي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام لمدة شهر، وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب، على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، مخالفين بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

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