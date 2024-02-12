كأس مصر في السعودية

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- Al Watan) أعلن عضو الاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين الموعد النهائي لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2023، وأنها ستقام في الثامن من مارس المقبل في السعودية.
وأوضح عامر حسين أن تحديد موعد نهائي كأس الرابطة المصرية سيكون نهاية الموسم، مشددًا على أنه لا نية بشأن إلغاء كأس مصر في نسخته الجديدة.
وأشار إلى أن موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، سيكون في أبريل المقبل.
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