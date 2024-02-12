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كأس مصر في السعودية

2/12/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن عضو الاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين الموعد النهائي لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2023، وأنها ستقام في الثامن من مارس المقبل في السعودية.
وأوضح عامر حسين أن تحديد موعد نهائي كأس الرابطة المصرية سيكون نهاية الموسم، مشددًا على أنه لا نية بشأن إلغاء كأس مصر في نسخته الجديدة.
وأشار إلى أن موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، سيكون في أبريل المقبل.

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