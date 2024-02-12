أخضر الطائرة يختتم معسكره

أخضر الطائرة يختتم معسكره
التاريخ
2/12/2024 2:28:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) ختم المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب معسكره الإعدادي ((المرحلة الأولى))، الذي أقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة 22 لاعباً، وتخللته تدريبات لياقية وتكتيكية على فترتين صباحية ومسائية، ويأتي استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تتنظر المنتخب، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في أبوظبي خلال الفترة من الـ16 من أبريل وحتى الأول من مايو المقبلين.
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