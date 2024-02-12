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أخضر الطائرة يختتم معسكره

2/12/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ختم المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب معسكره الإعدادي ((المرحلة الأولى))، الذي أقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة 22 لاعباً، وتخللته تدريبات لياقية وتكتيكية على فترتين صباحية ومسائية، ويأتي استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تتنظر المنتخب، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في أبوظبي خلال الفترة من الـ16 من أبريل وحتى الأول من مايو المقبلين.

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