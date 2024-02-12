الأباتشي يحافظ على القمة

الأباتشي يحافظ على القمة
التاريخ
2/12/2024 2:28:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) حافظ الهلال على صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ39 نقطة، بنهاية الجولة الـ14 للدوري، يليه الأهلي الذي تمسك بالوصافة بـ35 نقطة، وحل الاتحاد ثالثا برصيد 28 نقطة، فالابتسام الغائب عن الجولة رابعا بـ28 نقطة أيضا، وجاء الخليج خامسا بـ24 نقطة، يليه الفيصلي سادسا برصيد 22 نقطة، وتقدم أبها إلى المركز السابع بـ17 نقطة، ووجود النصر ثامنا بـ15 نقطة، وقفز ضمك للمركز التاسع بـ10 نقاط.
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