Monday, 12 February 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأباتشي يحافظ على القمة

2/12/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ الهلال على صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ39 نقطة، بنهاية الجولة الـ14 للدوري، يليه الأهلي الذي تمسك بالوصافة بـ35 نقطة، وحل الاتحاد ثالثا برصيد 28 نقطة، فالابتسام الغائب عن الجولة رابعا بـ28 نقطة أيضا، وجاء الخليج خامسا بـ24 نقطة، يليه الفيصلي سادسا برصيد 22 نقطة، وتقدم أبها إلى المركز السابع بـ17 نقطة، ووجود النصر ثامنا بـ15 نقطة، وقفز ضمك للمركز التاسع بـ10 نقاط.

MENAFN12022024000089011017ID1107842696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث