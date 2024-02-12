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اكتشافات أثرية بموقع جرش جنوب المملكة

2/12/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة التراث أبرز الاكتشافات الأثرية في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، وذلك خلال أعمال التنقيبات الأثرية في موسمها الـ15 من العام 2023، التي أبرزت "جرش الأثري" بصفته موقعًا من أهم المواقع الأثرية في جنوب المملكة.
وكشف الفريق العلمي في الموقع عن ظواهر معمارية جديدة لوحدات سكنية تم بناء جدرانها بالحجارة والطين، حيث تعد هذه الوحدات امتدادًا لما تم الكشف عنه خلال أعمال التنقيبات الأثرية في المواسم السابقة وبالتحديد في الجهة الشمالية من

كما كشفت الهيئة عن اكتشاف تقنية ري جديدة ظهرت لأول مرة في الموقع، وهي عبارة عن بئر مبنية بطريقة الحجارة المرصوصة، تتصل بها قنوات مائية مبنية بصفين من الحجارة يتوسطها قناة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية، ويتفرع منها قنوات أخرى تصب في أحواض مائية مجاورة للوحدات، إضافة إلى اكتشاف عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين. وفيما يختص باللقى الأثرية، فقد عثر على حجر من الجرانيت يحتوي على نقش إسلامي مكون من ثلاثة أسطر، ويُعد هذا النقش الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في

كما تم العثور على عدد كبير من الأدوات الحجرية للاستخدامات اليومية تتمثل في مدقّات، ومساحيق، ومَسَاحن، ومجموعة من الرَّحى بأحجام وأشكال مختلفة، إضافة إلى العديد من كسر الفخّار العادي والفخّار المزجج والزجاج والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لبعض الأواني الفخارية والزجاجية والحجرية مختلفة الأحجام، إضافة إلى مجموعة من الخرز المصنوع من الأحجار الكريمة.
يذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال مشاريع التنقيب الأثري إلى دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها والمحافظة عليها والتعريف بها والاستفادة منها كونها موردًا ثقافيًا واقتصاديًا مهمًا ضمن مسؤولياتها تجاه التراث الثقافي وحمايته والعناية به وإبراز الدور الحضاري للمملكة.

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