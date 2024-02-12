جمعية التوحد في رجال ألمع توقع مذكرة تفاهم مع مركز شمعة التوحد

(MENAFN
- Al Watan) استقبلت جمعية التوحد في محافظة رجال ألمع، صباح اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لمركز شمعة التوحد الدكتور سعد الشهراني، وذلك في ضوء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.
وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شمعة التوحد وجمعية التوحد في محافظة رجال ألمع، وذلك في ضوء مد جسور الشراكة الهادفة للنهوض بمستوى الخدمات المجتمعية والتأهيلية، وتنمية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
وقد مثّل شمعة التوحد في توقيع المذكرة رئيسه التنفيذي الدكتور سعد الشهراني، بينما مثّل جمعية التوحد في محافظة رجال ألمع رئيس مجلس إدارتها إبراهيم الناشبي.
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