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جمعية التوحد في رجال ألمع توقع مذكرة تفاهم مع مركز شمعة التوحد

2/12/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت جمعية التوحد في محافظة رجال ألمع، صباح اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لمركز شمعة التوحد الدكتور سعد الشهراني، وذلك في ضوء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.
وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شمعة التوحد وجمعية التوحد في محافظة رجال ألمع، وذلك في ضوء مد جسور الشراكة الهادفة للنهوض بمستوى الخدمات المجتمعية والتأهيلية، وتنمية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
وقد مثّل شمعة التوحد في توقيع المذكرة رئيسه التنفيذي الدكتور سعد الشهراني، بينما مثّل جمعية التوحد في محافظة رجال ألمع رئيس مجلس إدارتها إبراهيم الناشبي.

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