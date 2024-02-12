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رحالة عمان يصلون عروس الربع الخالي

2/12/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الرحالة العمانيين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، والفريق مكون من عدة أشخاص تحت قيادة الرحال بخيت سالم العمري الحكلي، وبدأت الرحلة بانطلاقهم من أمام مركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة، مرورا بالجمهورية اليمنية، ودخولهم لأراضي المملكة عبر منفذ الوديعة، واستقبلهم أهالي محافظة شرورة، حيث تم تقديم درع تذكاري لهم وتوديعهم، وسيقومون بالتوجيه لمنطقة عسير مرورا بالباحة حتى وصولهم المشاعر المقدسة.
وأعرب الرحالة العمانيين عن بالغ شكرهم إلى الحكومة السعودية والشعب السعودي،على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحفاوة الترحيب، وأضافوا عندما عبرنا الحدود في منطقة الوديعة من الجانب اليمني إلى السعودي، حظينا برعاية واهتمام المسؤولين في المعبر الحدودي في الجانب السعودي، وقدموا لنا الرعاية الطبية الضرورية التى نحتاجها، وثم استقبلنا شيوخ ووجهاء قبيلة آل كثير، وأكرمونا وبقينا أربعة أيام في ضيافة قبائل آل كثير والمهرة والصيعر والعوامر؛ لذلك أتقدم لهم جميعاً وإلى كل سكان محافظة شرورة بخالص الشكر والتقدير والامتنان، وخلال وجودنا في شرورة التقينا بشيوخ هذه القبائل واستمعنا إلى نصائحهم، وسمعنا منهم الكثير من القصص والحكايات الشعبية القديمة التي تعبر عن الترابط والتلاحم بين قبائل عمان واليمن والسعودية وعن البدو الرحل عبر هذه الدول، وكذلك استمعنا إلى تطلعات الشباب وثقتهم بالمستقبل في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لقد شاهدنا مدى التلاحم والتعاون والأخوة بين سكان هذه المدينة الجميلة، ونحن نغادرها نتمنى لهذه المدينة وسكانها الخير والازدهار والنمو.

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