الدفاع المدني ينصح بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المديرية العامة ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وتوصيلها بالقابس الجداري مباشرة.
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