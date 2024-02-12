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الدفاع المدني ينصح بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة - جريدة الوطن السعودية

2/12/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المديرية العامة ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وتوصيلها بالقابس الجداري مباشرة.

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