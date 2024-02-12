Joby تطلق خدمة التاكسي الطائر في دولة الإمارات العربية المتحدة

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Joby Aviation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY)، إحدى الشركات المتخصَّصة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل لخدمة نقل الركاب التجارية، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل عام 2026، مع اعتزام شركة Joby في إطلاق مراحل التشغيل الأولي في وقت مبكر من عام 2025.

وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها إزاء عقد فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شركة Joby الحق الحصري لتشغيل خدمات التاكسي الطائر في دبي لمدة ست سنوات، وسيسهم هذا الأمر في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في توفير خدمة السفر الجوي السريعة والنظيفة والهادئة مدعومةً بالتقنية الثورية المُقدَّمة من قِبل شركة Joby. تؤمن الاتفاقية الحصول على مجموعة متنوعة من الدعم من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بما في ذلك الآليات المالية، لدخول عمليات الخدمة وتطويرها في دبي.

وصرَّح JoeBen Bevirt، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation قائلاً: "إنه لشرف عظيم لنا أن نتعاون مع حكومة دبي لإثبات قيمة التنقُّل جوًا المستدام للعالم.

"تتضمَّن الاتفاقية التاريخية اليوم جميع البنود الثلاثة المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح - مسار نهائي للعمليات، وبنية تحتية جيدة يدعمها شركاء متخصَّصون، وطائرة تتمتع بقدرات وتصميمات لتقديم رحلات ذات مغزى.

"نتطَّلع إلى تقديم تجربة مذهلة للمقيمين والزوار في دبي في أوائل عام 2025، ويسرَّنا أن نضع حجر الأساس لتوسيع خدماتنا في شتى أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه علَّق صاحب المعالي السيد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، على الاتفاقية قائلاً: "تُعدَّ خدمة التاكسي الطائر جزءًا من جهود هيئة الطرق والمواصلات لتبني تقنيات النقل المستقبلية وتوفر خيارًا جديدًا وفعَّالاً للتنقُّل لسكان دبي وزوارها، مما يتيح إمكانية التنقًّل السريع والآمن والمريح إلى معالم المدينة الرئيسية. وستعزِّز هذه الخدمة أيضًا النقل السلس متعدد الوسائط، وتحسين الاتصال على مستوى المدينة، وضمان تجربة تنقُّل سلسة للركاب."

بالإضافة إلى ذلك، وقَّعت شركة Joby اتفاقية مع Skyports، التي ستقوم بدورها بتصميم وبناء وتشغيل أربعة مهابط مروحية في جميع أنحاء دبي. عملت هيئة الطرق والمواصلات وSkyports وJoby معًا وحدَّدت مطار دبي الدولي (DXB)، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، ووسط مدينة دبي كمواقع إطلاق لخدمة التاكسي الطائر في دبي.

صُممِّت الطائرة التابعة لشركة Joby، والتي تم عرضها في المنطقة لأول مرة في القمة العالمية للحكومات، لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة وستتولى الشركة مسؤولية تشغيلها، ومن المتوقَّع أن يستغرق المشوار من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق فقط بينما يستغرق بالسيارة 45 دقيقة تقريبًا.

تعمل شركة Joby وهيئة الطرق والمواصلات (RTA) بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان وجود مسار تنظيمي لدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد في أن تكون دبي وجهة رائدة عالميًا في تقديم خدمة التاكسي الطائر. يعتمد الإطار التنظيمي الذي تتبَّعه الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) على المعايير المُطبَّقة من قِبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مع إجراء اختبارات وتحليلات إضافية للشركة جنبًا إلى جنب مع فرض رقابة تنظيمية بمستوى عالٍ ومراجعة إجراءات التشغيل بصفة مستمرة لضمان سلامة مراحل التشغيل الأولي دائمًا.

ستتطرَّق هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وJoby وSkyports الآن إلى مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءًا من تصميم رحلة العميل وحتى إشراك الجهات المعنية ودمج خدمة Joby في شبكة النقل العام الأوسع في دبي. أنشأت Joby كيانًا تشغيليًا محليًا وتعتزم توظيف أفراد من داخل الدولة لغالبية فريقها التشغيلي في ظل سعيها لدعم تطوير عملياتها في دبي. وستدرس الشركة أيضًا حصر الأنشطة التجارية العالمية الأخرى محليًا في دبي وفي جميع أنحاء المنطقة. أعلنت شركة Joby مؤخرًا أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية ذاتية القيادة (SAVI) التي أنشأها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، كجزء من خططها في استكشاف عمليات أوسع في شتى أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر 2023، أصبحت الطائرة التابعة لشركة Joby أول تاكسي طائر كهربائي يطير في مدينة نيويورك، معتمدةً على عدد من النجاحات الأخيرة بما في ذلك إطلاق مرحلة الإنتاج في منشأة التصنيع الأولية للشركة في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول تاكسي طائر كهربائي على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023. يتم إدراج شركة Joby في بورصة نيويورك وقد جمَّعت حصيلة تمويلية بأكثر من 2 مليار دولار حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من Toyota وDelta Air Lines وSK Telecom وUber وBaillie Gifford.

تتوفَّر الملفات الإعلامية، بما في ذلك الصور ولقطات فيديو لطائرة Joby، والرسوم المتحركة لمسارات التاكسي الطائر المتوقَّعة في دبي، وعروض تصميمات مهبط دبي الجوي هنا .

نبذة عن شركة Joby

تُعدَّ شركة Joby Aviation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY) شركة متخصَّصة في النقل تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها حيث تقوم بتطوير تاكسي طائر كهربائي بالكامل للإقلاع والهبوط على مهابط وتعتزم تشغيله كجزء من سعيها نحو تقديم خدمة سريعة وهادئة ومريحة في مدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا الإصدار "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائراتنا، ونظراتنا التنظيمية، والتقدُّم والتوقيت؛ عملياتنا المخطط لها في دبي، بما في ذلك توقعاتنا لبدء خدمة نقل الركاب التجارية في دبي في أوائل عام 2025، وعدد المهابط المروحية وموقعها المحتمل ومسارنا للحصول على الاعتماد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ خطة عملنا وأهدافنا وغاياتنا وفرص السوق؛ الخطط والمزايا المحتملة لشراكاتنا الاستراتيجية، بما في ذلك الدعم المالي والتفرُّد والمزايا الأخرى المتوقعة من اتفاقيتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وتوقعاتنا الحالية المتعلقة بأعمالنا ووضعنا المالي ونتائج العمليات والتطلعات واحتياجات رأس المال ونمو عملياتنا. يمكنك تحديد البيانات التطلعية بحقيقة خاصة ألا وهي أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تتضمَّن هذه البيانات كلمات من قبيل "يرتقب"، و"يقدر"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"ينوي"، و"يعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن أن يكون"، و"من المحتمل" وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعنى المماثل فيما يتعلق بأي مناقشة حول توقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي أو الأحداث الأخرى. تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، بما في ذلك: قدرتنا على إطلاق خدمة مشاركة المشاوير الجوية ونمو سوق التنقُّل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتنا على تصنيع طائرات تلبي توقعات أدائنا من حيث كميات الطلبات والجداول الزمنية التي نتوقعها، وقدرتنا على إطلاق خدماتنا؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الخارجية؛ والبيئة التنافسية التي نعمل فيها؛ واحتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتنا على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها بشكل مناسب؛ وقدرتنا على الاستجابة بفعالية للأنظمة والمعايير المتطورة المتعلقة بطائراتنا؛ واعتمادنا على مورِّدي الجهات الخارجية وشركاء الخدمة؛ والشكوك المتعلقة بتقديراتنا لحجم سوق خدماتنا وفرص الإيرادات المستقبلية؛ والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K، المُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 1 مارس 2023، وفي الطلبات المستقبلية والتقارير الأخرى التي قدَّمناها أو أرفقناها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). تُشكِّل أي من هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة ومعتقداتها اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار. وبينما قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية مستقبلاً، فإننا ننفي أي التزام للقيام بذلك، حتى لو تسببت الأحداث اللاحقة في تغيير وجهات نظرنا.

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