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أطعمة تساعد في تقليل القشرة

2/12/2024 2:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) الأسماك الدهنية: بما في ذلك سمك السلمون والتونة الغنية بالدهون الصحية. كما أنهما غنيان بأحماض ((أوميغا 3)) الدهنية التي تساعد في جعل الشعر صحيًا.
البيض: غني بالزنك والبيوتين، ما يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر.
الأفوكادو: يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية، ويساعد في جعل الشعر لامعا وفروة الرأس صحية.
المكسرات: تعد مصدرا صحيا للدهون النباتية، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.
الموز: يعد مصدرًا رائعًا للزنك، والبيوتين الذي يساعد في التحكم بفروة الرأس، ويعمل بشكل فعال على الحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.
الزبادي: إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن الزبادي يعد مصدرا طبيعيا جيدا له، وهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.

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