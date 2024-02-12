أطعمة تساعد في تقليل القشرة

(MENAFN
- Al Watan) الأسماك الدهنية: بما في ذلك سمك السلمون والتونة الغنية بالدهون الصحية. كما أنهما غنيان بأحماض ((أوميغا 3)) الدهنية التي تساعد في جعل الشعر صحيًا.
البيض: غني بالزنك والبيوتين، ما يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر.
الأفوكادو: يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية، ويساعد في جعل الشعر لامعا وفروة الرأس صحية.
المكسرات: تعد مصدرا صحيا للدهون النباتية، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.
الموز: يعد مصدرًا رائعًا للزنك، والبيوتين الذي يساعد في التحكم بفروة الرأس، ويعمل بشكل فعال على الحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.
الزبادي: إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن الزبادي يعد مصدرا طبيعيا جيدا له، وهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.
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