صيانة الطرق المتهالكة بحزام الدرب

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان في أعمال مشروع صيانة السفلتة وبدأت أعمالها من الحزام الشمالي الذي يربط مدخل دوار أبويحيى وحتى مدخل القائم الأعلى.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد الاحوس لـ((الوطن)) أن البلدية وضمن أعمال التحسينات التي تقوم بها تنفذ أعمال صيانة السفلتة بطرق وشوارع الأحياء في عدد من المواقع المختلفة بالمحافظة وبدأت بصيانة سفلتة الأجزاء المتهالكة والمتضررة بالحزام الشمالي، وجاري العمل على بقية المواقع المتضررة.
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