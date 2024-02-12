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صيانة الطرق المتهالكة بحزام الدرب

2/12/2024 2:25:51 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان في أعمال مشروع صيانة السفلتة وبدأت أعمالها من الحزام الشمالي الذي يربط مدخل دوار أبويحيى وحتى مدخل القائم الأعلى.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد الاحوس لـ((الوطن)) أن البلدية وضمن أعمال التحسينات التي تقوم بها تنفذ أعمال صيانة السفلتة بطرق وشوارع الأحياء في عدد من المواقع المختلفة بالمحافظة وبدأت بصيانة سفلتة الأجزاء المتهالكة والمتضررة بالحزام الشمالي، وجاري العمل على بقية المواقع المتضررة.

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