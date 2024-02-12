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النصر على تسوس الأسنان

2/12/2024 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل العلماء في جامعة أومسك الطبية الحكومية الروسية إلى اختراع يمنع تطور تسوس الأسنان، وذلك من خلال تركيبات هلامية خاصة تمنع انتشار التسوس.
ونشرت الجامعة على موقعها الالكتروني تفاصيل الاختراع، حيث أشارت إلى أن التجارب السريرية للتطوير أثبتت فعاليتها ليس فقط في مكافحة التسوس، ولكن أيضًا في حساسية المينا، فضلا عن العواقب السلبية لتبييض الأسنان.
ويعد تسوس الأسنان عملية مرضية معقدة في الأنسجة الصلبة للأسنان، وتتطور نتيجة التأثير المعقد للعوامل الخارجية والداخلية غير المواتية. ففي المرحلة الأولى من التطور، يتميز التسوس بالتنقية البؤرية للجزء غير العضوي من المينا، وتدمير مصفوفته العضوية.
وفي نهاية المطاف، يؤدي ذلك إلى تدمير أنسجة الأسنان الصلبة. وإذا ترك دون علاج، فتنجم عنه مضاعفات.
وفي هذا الصدد، أنشأ علماء في جامعة أومسك الطبية الحكومية الروسية، الذين يعملون في مجال الوقاية من الأسنان لأكثر من 40 عامًا، مجموعة كاملة من تركيبات الهلام التي تهدف إلى منع حدوث هذا المرض، ووقف التسوس الأولي.

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