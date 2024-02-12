Monday, 12 February 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 86 نقطة

2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 86 نقطة عند مستوى 12295نقطة وبتداولات تجاوزت 11مليار ريال، حيث سجلت أسهم 101 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وعذيب للاتصالات، وسلامة، وجبل عمر، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سدافكو، والكيميائية، وتكوين، وأميانتيت، وأنابيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 7.50% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، ودار الأركان ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، ومعادن، ومجموعة إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 4.50 نقاط ليقفل عند مستوى 25305.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.

MENAFN12022024000089011017ID1107842624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث