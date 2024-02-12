وزير الطاقة: المملكة تحافظ على طاقتها القصوى من النفط لكونها بمرحلة انتقال

(MENAFN
- Al Watan) قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن سبب حفاظ المملكة على طاقتها القصوى من النفط، "يكمن في كوننا في مرحلة "انتقال"، أرامكو تنتقل لتكون شركة متكاملة تستثمر في الغاز والنفط والطاقة المتجددة والمملكة ستصبح مُصدرةً للطاقة بكافة أنواعها، ونعمل حاليًّا على طرح مناقصات لنحو 20 جيجاواط من الطاقة المتجدِّدة".
وأضاف وزير الطاقة خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول: "الأمر ليس بهذه العشوائية.. لن نتخلى عن الحفارات التي طلبتها أرامكو، في الواقع قمنا بأكبر مراجعة غير معلنة للسعة الإنتاجية في 2021".
وأوضح أن أمن الطاقة في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينات اعتمد على النفط، بينما أمن الطاقة مستقبلاً سيعتمد على النفط وعلى مصادر الطاقة المتجددة وصناعة التعدين.
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