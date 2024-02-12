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وزير الطاقة: المملكة تحافظ على طاقتها القصوى من النفط لكونها بمرحلة انتقال

2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن سبب حفاظ المملكة على طاقتها القصوى من النفط، "يكمن في كوننا في مرحلة "انتقال"، أرامكو تنتقل لتكون شركة متكاملة تستثمر في الغاز والنفط والطاقة المتجددة والمملكة ستصبح مُصدرةً للطاقة بكافة أنواعها، ونعمل حاليًّا على طرح مناقصات لنحو 20 جيجاواط من الطاقة المتجدِّدة".
وأضاف وزير الطاقة خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول: "الأمر ليس بهذه العشوائية.. لن نتخلى عن الحفارات التي طلبتها أرامكو، في الواقع قمنا بأكبر مراجعة غير معلنة للسعة الإنتاجية في 2021".
وأوضح أن أمن الطاقة في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينات اعتمد على النفط، بينما أمن الطاقة مستقبلاً سيعتمد على النفط وعلى مصادر الطاقة المتجددة وصناعة التعدين.

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