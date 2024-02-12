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الشورى يقر استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بلدي

2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر مجلس الشورى، اليوم، خلال جلسته العادية الـ19 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
قانون النقل البحري الخليجي
كما أصدر الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق المجلس على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن المشروع.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة ومالي في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في مقدونيا الشمالية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين المملكة والبرتغال للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن المذكرتين.

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