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مسابقة سعودية لحفظ القرآن في نيبال

2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت في العاصمة النيبالية كاتماندو فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبالتعاون مع المفوضية الإسلامية في نيبال، بحضور سفير خادم الحرمين لدى نيبال، سعد أبوحيمد، ورئيس المفوضية الإسلامية، شميم ميا أنصاري، ومنسق الوزارة، بدر العنزي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.
يذكر أن عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة بلغ 350 متسابقًا ومتسابقة، يشاركون في 4 أفرع، يفوز منهم 18 فائزًا وفائزة في جميع الفروع.

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