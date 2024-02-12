مسابقة سعودية لحفظ القرآن في نيبال

(MENAFN
- Al Watan) أقيمت في العاصمة النيبالية كاتماندو فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبالتعاون مع المفوضية الإسلامية في نيبال، بحضور سفير خادم الحرمين لدى نيبال، سعد أبوحيمد، ورئيس المفوضية الإسلامية، شميم ميا أنصاري، ومنسق الوزارة، بدر العنزي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.
يذكر أن عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة بلغ 350 متسابقًا ومتسابقة، يشاركون في 4 أفرع، يفوز منهم 18 فائزًا وفائزة في جميع الفروع.
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