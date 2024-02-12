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القادسية ثالث محطات العابد

2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد القادسية مع نجم الهلال والشباب السابق، الدولي السابق نواف العابد، في صفقة انتقال حر، وسيعود العابد إلى الملاعب بعد فترة من الغياب بدأت من أبريل، عندما فسخ عقده مع الشباب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويمتلك القادسية مجموعة مميزة من اللاعبين، يأتي على رأسهم ثنائي الهلال السابق المتمثل في البيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو. ويعتبر فارس الشرقية ثالث محطات اللاعب الدولي السابق، الذي حقق العديد من البطولات والإنجازات مع الزعيم، وكان له دور فاعل في تأهل الأخضر إلى مونديال 2018.

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