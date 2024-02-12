القادسية ثالث محطات العابد
التاريخ
2/12/2024 2:25:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقد القادسية مع نجم الهلال والشباب السابق، الدولي السابق نواف العابد، في صفقة انتقال حر، وسيعود العابد إلى الملاعب بعد فترة من الغياب بدأت من أبريل، عندما فسخ عقده مع الشباب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويمتلك القادسية مجموعة مميزة من اللاعبين، يأتي على رأسهم ثنائي الهلال السابق المتمثل في البيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو. ويعتبر فارس الشرقية ثالث محطات اللاعب الدولي السابق، الذي حقق العديد من البطولات والإنجازات مع الزعيم، وكان له دور فاعل في تأهل الأخضر إلى مونديال 2018.
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