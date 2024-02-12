مناورة تكتيكية للنموذجي
التاريخ
2/12/2024 2:25:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوع مدرب الفتح، الكرواتي سلافين بيليتش، تحضيرات النموذجي لموقعة النصر، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ما بين لياقية وتدريبات فنية ومناورة تكتيكية، أوقفها عدة مرات.
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