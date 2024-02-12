جيرارد يعتم السرعات المختلفة
التاريخ
2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الاتفاق تدريباته على ملعبه، استعدادا لمواجهة الخليج بعد غد، واشتمل المران الذي قاده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على الجري بسرعات مختلفة، ثم تركز على الجانب التكتيكي.
MENAFN12022024000089011017ID1107842617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.