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جيرارد يعتم السرعات المختلفة

2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتفاق تدريباته على ملعبه، استعدادا لمواجهة الخليج بعد غد، واشتمل المران الذي قاده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على الجري بسرعات مختلفة، ثم تركز على الجانب التكتيكي.

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